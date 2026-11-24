Niecodzienny finał zagranicznego urlopu na wrocławskim lotnisku. W piątek, 20 listopada, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zatrzymali dwoje pasażerów jednego z samolotów rejsowych. Mundurowi wcześniej ustalili, kiedy podejrzani pojawią się w Polsce.

Zainteresowanie policjantów parą nie było przypadkowe. Oboje mieli uczestniczyć w pobiciu dwojga mieszkańców powiatu jaworskiego.

Dwoje podejrzanych o brutalne pobicie pary z terenu powiatu jaworskiego zostało zatrzymanych bezpośrednio po przylocie do Polski. Wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadł ich 24-letni znajomy. Cała trójka usłyszała już zarzuty, w tym działanie w warunkach chuligańskich. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet 5 lat pozbawienia wolności

- przekazuje kom. Ewa Kluczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Brutalne pobicie w Jaworze. Poszkodowani bali się zgłosić sprawę

Początek sprawy sięga nocy z 31 października na 1 listopada. To właśnie wtedy na ulicy Parkowej w Jaworze miało dojść do ataku na 49-letniego mężczyznę oraz jego 25-letnią partnerkę. Poszkodowani pojawili się na komisariacie dopiero ponad dwa tygodnie później, 16 listopada.

- W poniedziałek (16 listopada br.) do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zgłosiła się para pokrzywdzonych - 49-letni mężczyzna i jego 25-letnia partnerka. Zawiadomili oni o pobiciu, do którego doszło w nocy z 31 października na 1 listopada br. na ulicy Parkowej w Jaworze. Jak wynikało z ich relacji, zaatakowały ich trzy znane im osoby: dwóch mężczyzn i kobieta

- informuje kom. Ewa Kluczyńska.

Według ustaleń policji osoby uczestniczące w zajściu miały być nietrzeźwe. Powodem, dla którego pokrzywdzeni zwlekali z zawiadomieniem funkcjonariuszy, był strach o własne bezpieczeństwo.

- Wszyscy uczestnicy zdarzenia mieli znajdować się pod wpływem alkoholu. Pokrzywdzeni nie zdecydowali się od razu zgłosić sprawy Policji. Obawiali się bowiem o własne bezpieczeństwo. Obrażenia, jakich doznali w wyniku ataku, były poważne

- dodaje rzeczniczka jaworskiej policji.

24-latek jako pierwszy trafił w ręce policjantów

Po otrzymaniu zawiadomienia funkcjonariusze rozpoczęli działania mające na celu zatrzymanie osób wskazanych przez pokrzywdzonych. Jako pierwszy przed śledczymi stanął 24-letni jaworzanin.

- Sprawą natychmiast zajęli się policjanci pionu kryminalnego jaworskiej komendy. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ustalili i zatrzymali pierwszego z podejrzanych - 24-letniego mieszkańca Jawora. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty pobicia: jeden dotyczący 49-latka, którego miał zaatakować wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, a drugi dotyczący pobicia 25-letniej kobiety

- wyjaśnia kom. Ewa Kluczyńska.

Mężczyzna nie przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Podczas składania wyjaśnień wskazywał m.in. na alkohol oraz problemy z przypomnieniem sobie przebiegu wydarzeń.

- Podejrzany przyznał się jedynie do pobicia 49-letniego mężczyzny. W swoich wyjaśnieniach przyznał, że doszło do nieporozumienia, jednak podkreślał, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli nietrzeźwi. Zasłaniał się również niepamięcią

- relacjonuje oficer prasowy KPP w Jaworze.

Decyzją prokuratora 24-latek został objęty policyjnym dozorem. Raz na siedem dni musi pojawiać się w jaworskiej komendzie. Funkcjonariusze zabezpieczyli również należące do niego pieniądze.

- Prokurator zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Mężczyzna został zobowiązany do stawiania się raz w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Dodatkowo zabezpieczono od niego 3 tysiące złotych na poczet przyszłej kary

- przekazuje policjantka.

Policjanci ustalili, kiedy para wróci do Polski. Zatrzymali ją tuż po lądowaniu

W toku prowadzonych działań kryminalni dowiedzieli się, że pozostała dwójka podejrzanych wyjechała poza granice Polski. Funkcjonariusze poznali jednak termin zakończenia ich urlopu i udali się na wrocławskie lotnisko.

- Jaworscy kryminalni nie zakończyli jednak swoich działań na zatrzymaniu pierwszego podejrzanego. Policjanci ustalili, że dwie pozostałe osoby podejrzewane o udział w pobiciu – 26-letni mężczyzna i jego 29-letnia partnerka - przebywają zagranicznym wypoczynku. Funkcjonariusze zdobyli informację, że para wróci do kraju samolotem rejsowym, który w piątek, 20 listopada br., miał wylądować na wrocławskim lotnisku

- informuje kom. Ewa Kluczyńska.

Po przylocie do stolicy Dolnego Śląska oboje zostali zatrzymani. Z portu lotniczego przewieziono ich do Jawora, gdzie zajęli się nimi śledczy.

- Policjanci udali się na miejsce i tuż po przylocie zatrzymali oboje podejrzanych. Para została następnie doprowadzona do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, gdzie wykonano z nimi niezbędne czynności procesowe

- dodaje przedstawicielka jaworskiej komendy.

Trzy osoby z zarzutami. Grozi im pięć lat więzienia

Zatrzymany na lotnisku 26-latek odpowie za domniemany udział w pobiciu obojga pokrzywdzonych. Jego partnerce przedstawiono natomiast zarzut dotyczący ataku na 25-letnią kobietę.

- 26-letni mężczyzna usłyszał dwa zarzuty pobicia - 49-letniego mężczyzny oraz jego 25-letniej partnerki. Z kolei 29-letnia kobieta usłyszała zarzut pobicia 25-latki. Od podejrzanego policjanci zabezpieczyli dodatkowo 6 tysięcy złotych na poczet przyszłej kary

- wylicza kom. Ewa Kluczyńska.

W sprawie istotne znaczenie ma również chuligański charakter zarzucanych podejrzanym czynów.

- Wszyscy troje usłyszeli również zarzuty związane z popełnieniem przestępstw w warunkach chuligańskich. Oznacza to, że działali publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego

- tłumaczy oficer prasowy KPP w Jaworze.

Konsekwencje zdarzenia mogą okazać się dla całej trójki bardzo poważne. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.