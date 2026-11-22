Tragedia na autostradzie A4

Do zdarzenia doszło w niedzielę na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Jak poinformowało RMF FM, powołując się na komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kierowca zasłabł w samochodzie w okolicy Chwastnicy. Mężczyzna zmarł jeszcze w pojeździe.

Służby prowadziły działania pomiędzy węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. W związku z interwencją częściowo ograniczono ruch, a jeden z pasów był czasowo zablokowany.

Służby walczyły o życie kierowcy

Według informacji TVP3 Wrocław, pomimo podjętych działań ratunkowych nie udało się uratować życia mężczyzny.

Na razie nie ujawniono tożsamości zmarłego ani jego wieku. Nie są również znane szczegółowe okoliczności medyczne, które doprowadziły do nagłego zasłabnięcia. Służby koncentrowały się przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przywróceniu pełnej przejezdności trasy.

Utrudnienia dla kierowców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzegała kierowców przed utrudnieniami na jednym z najbardziej ruchliwych odcinków A4. Według przekazywanych wcześniej informacji ograniczenia mogły obowiązywać do około południa.

Autostrada A4 jest główną trasą łączącą Dolny Śląsk z Górnym Śląskiem, dlatego nawet czasowe zwężenie jezdni szybko powoduje spowolnienie ruchu. Kierowcom zalecano zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu tragedii.

Nie ugnoruj niepokojących sygnałów!

Eksperci przypominają, że nagłe problemy zdrowotne kierowców mogą stanowić śmiertelne zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. Dlatego w przypadku złego samopoczucia należy jak najszybciej zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i wezwać pomoc. W przypadku zdarzenia pod Chwastnicą życia kierowcy niestety nie udało się uratować.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie