Groźby wobec posłanki KO

Posłanka KO Anna Sobolak otrzymywała niepokojące wiadomości SMS, w których ktoś groził jej śmiercią! Sprawą zajęła się policja.

- Wiadomości SMS, które sprawca wysyłał na prywatny numer telefonu posłanki, zawierały groźby i słowa mające na celu jej zastraszenie. Wśród nich znalazły się m.in. sformułowania: „Jesteś do odstrzału”, „Jesteś skończona”. Były to również inne wiadomości o podobnym, zastraszającym charakterze - przekazała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Sprawca zatrzymany

Sprawą zajęli się wrocławscy policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Bardzo szybko ustalili nadawcę wysyłanych treści. Okazał się nim mężczyzna mieszkający aktualnie na terenie powiatu wałbrzyskiego.

- 42-latek został zatrzymany i przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut dotyczący kierowania gróźb karalnych - poinformowała podkom. Freus.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, a także zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania do niej. 42-latkowi grozi do 3 lat więzienia.