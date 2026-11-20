Awaria sieci wodociągowej, planowane prace konserwacyjne czy modernizacja infrastruktury mogą wiązać się z czasowymi przerwami w dostawie wody. Od teraz mieszkańcy korzystający z nowej aplikacji Nasz Wrocław będą mogli otrzymywać powiadomienia dotyczące takich zdarzeń bezpośrednio na swoje urządzenia mobilne. Co kluczowe informacje będą przypisywane do wskazanej lokalizacji, dzięki czemu użytkownicy otrzymają wyłącznie komunikaty, które mogą dotyczyć ich miejsca zamieszkania, pracy lub np. adresów najbliższych.

Dostęp do szybkiej i wiarygodnej informacji jest dziś równie ważny jak nowoczesna infrastruktura. W czasach, gdy niesprawdzone informacje i fake newsy rozprzestrzeniają się bardzo szybko, szczególnie ważne jest, aby mieszkańcy wiedzieli, gdzie szukać pewnych i aktualnych komunikatów. Dzięki współpracy z urzędem miasta oddajemy mieszkańcom kolejne praktyczne narzędzie, które pozwala na bieżąco śledzić informacje o awariach i planowanych pracach na sieci wodociągowej. To rozwiązanie zwiększa komfort mieszkańców i pomaga lepiej przygotować się na ewentualne utrudnienia - mówi Przemysław Gałecki, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Nie tylko powiadomienia

Nowa usługa powiadomień to niejedyna funkcjonalność przygotowana we współpracy z MPWiK. W aplikacji Nasz Wrocław pojawiła się także nowa zakładka#PijKranówkę, która skupia praktyczne informacje i narzędzia związane z wodą.

Użytkownicy mogą sprawdzić lokalizację miejskich zdrojów i uruchomić nawigację do wybranego punktu. W aplikacji dostępna jest również sekcja porad i ciekawostek związanych z wodą. Mieszkańcy znajdą tam praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania wody, w tym symulację pokazującą, ile pieniędzy można zaoszczędzić dzięki zmianie prostych, codziennych nawyków. Nie brakuje również informacji o korzyściach płynących z picia kranówki oraz materiałów pokazujących, jak odpowiedzialnie korzystać z zasobów wodnych.

Autor: Rafał Ogrodowczyk/ MPWiK Wrocław/ Materiały prasowe Małgorzata Krzeszowska, dyrektor Biura Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego Wrocławia, podczas konferencji dotyczącej nowej funkcjonalności w aplikacji Nasz Wrocław

Jedna aplikacja, wiele miejskich usług

Nasz Wrocław to miejska aplikacja przeznaczona dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Łączy w jednym miejscu szereg usług, informacji i benefitów związanych z życiem w mieście.

Nasz Wrocław to aplikacja przede wszystkim dla tych, którzy są związani z Wrocławiem i tutaj rozliczają swoje podatki. To z jednej strony mały ukłon miasta w ich stronę, między innymi poprzez szeroki wachlarz zniżek i bezpłatnych wejść do miejskich atrakcji. Z drugiej chcemy, żeby była to aplikacja, w której mieszkańcy mają po prostu Wrocław pod ręką. Informacje o tym, co dzieje się w mieście, przydatne usługi i ważne komunikaty są dostępne w jednym miejscu. Nowe funkcjonalności, takie jak te przygotowane wspólnie z MPWiK, sprawiają, że aplikacja staje się jeszcze bardziej praktycznym narzędziem w codziennym życiu - mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Aplikacja Nasz Wrocław jest dostępna na urządzenia z systemami Android i iOS i można ją bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Z jej najnowszej wersji korzysta obecnie około 55 tys. mieszkańców Wrocławia.

Autor: Rafał Ogrodowczyk/ MPWiK Wrocław/ Materiały prasowe O szczegółach nowych funkcjonalności w aplikacji Nasz Wrocław opowiadał Przemysław Gałecki, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu

Jak włączyć powiadomienia o przerwach w dostawie wody?

Po pobraniu lub zaktualizowaniu aplikacji i jej pierwszym uruchomieniu użytkownik zobaczy komunikat dotyczący powiadomień oraz miejsce do wpisania adresów. Będzie mógł wskazać adres podany podczas rejestracji konta Nasz Wrocław, dodać inny adres lub kilka lokalizacji, które chce śledzić. Łącznie można zapisać do pięciu adresów, na przykład domu, pracy czy mieszkania bliskiej osoby.

Adresami można później w każdej chwili zarządzać z poziomu aplikacji, dodając nowe, edytując zapisane lub usuwając te, których użytkownik nie chce już obserwować.

Dzięki temu powiadomienia MPWiK będą dopasowane do konkretnych lokalizacji i użytkownik otrzyma informacje o przerwach w dostawie wody dotyczących WYŁĄCZNIE wskazanych przez siebie miejsc. Zero spamu, same przydatne informacje - dodaje Przemysław Gałecki.

Autor: Rafał Ogrodowczyk/ MPWiK Wrocław/ Materiały prasowe O szczegółach nowych funkcjonalności w aplikacji Nasz Wrocław opowiadał Przemysław Gałecki, wiceprezes MPWiK S.A. we Wrocławiu

Rozwój cyfrowych usług miejskich sprawia, że mieszkańcy mogą szybciej docierać do najważniejszych informacji i sprawniej reagować na zmieniające się sytuacje. Aplikacja Nasz Wrocław jest dziś miejscem, w którym mieszkańcy otrzymują nie tylko benefity (bezpłatne wejścia np. do zoo, Aquaparków, Hydropolis, czy ulgi do blisko 120 instytucji), ale także ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonowania miasta. W ramach modułu „Bezpieczny Wrocław” użytkownicy mogą nie tylko dowiedzieć się, jak spakować plecak ewakuacyjny czy gdzie znajdują się defibrylatory AED na terenie miasta, ale także otrzymywać alerty o zagrożeniach, utrudnieniach czy sytuacjach kryzysowych.

Rozwijając aplikację Nasz Wrocław, zależy nam przede wszystkim na integrowaniu w jednym miejscu usług i informacji pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania miasta. Dzięki współpracy z kolejnymi miejskimi podmiotami możemy sukcesywnie rozszerzać jej funkcjonalności i dostarczać użytkownikom komunikaty dopasowane do ich potrzeb i lokalizacji. Włączenie informacji od MPWiK jest kolejnym etapem tego procesu i dobrym przykładem praktycznego wykorzystania miejskich usług cyfrowych - mówi Małgorzata Krzeszowska, dyrektor Biura Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Mieszkańcy sami wybiorą sposób otrzymywania informacji

Nowa funkcjonalność w aplikacji Nasz Wrocław nie zastępuje dotychczasowych kanałów komunikacji na temat wody w kranach. MPWiK Wrocław nadal oferuje bezpłatne powiadomienia SMS. Niezmiennie informacje o planowanych pracach na sieci wodociągowej są dostępne na infolinii994i publikowane na stronie www.mpwik.wroc.pl . Dzięki temu mieszkańcy sami mogą zdecydować, która forma kontaktu jest dla nich najwygodniejsza.

Materiał Sponsorowany