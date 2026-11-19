Konstruktorzy zużyli do budowy tej niezwykłej ekspozycji aż ponad 1600 kilogramów ciasta piernikowego. Pomiędzy słodkimi chatkami turyści bez trudu rozpoznają dokładne kopie charakterystycznych wrocławskich obiektów, takich jak dworzec, ogród zoologiczny, ratusz czy kościół. Na makiecie umieszczono również piekarnię, młyn oraz chatkę Baby Jagi.

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Całą konstrukcję udekorowano lukrem i urokliwymi światełkami. Unoszący się wokół korzenny aromat to zasługa 20 kilogramów miodu połączonych z 5 kilogramami przypraw. Z kolei sam lukier do ozdobienia budowli powstał z mieszanki 25 kilogramów cukru pudru, 390 jaj oraz soku wyciśniętego ze 120 cytryn.

Zwiedzający ekspozycję zobaczą tam również specjalne figurki z cukru, które własnoręcznie przygotowała mistrzyni Polski i świata w dekorowaniu tortów, Jowita Woszczyńska.

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