Krótko przed zabójstwem Hania, wówczas 12-letnie dziecko, miała mówić koleżankom, że „ostrzy na nią noże". Tą „Nią" okazała się o rok młodsza Danusia. Obie mieszkały po sąsiedzku, obie uczyły się w tej samej szkole, do której skracały sobie drogę przechodząc mostkiem nad potokiem Pijawnik. To tam doszło do krwawego dramatu.

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15 grudnia, po południu, Danusia została prawdopodobnie zwabiona przez Hanię nad potok. Doszło do kłótni, a potem do rękoczynów. Danusia się broniła, ale to Hania miała przewagę fizyczną i fiński nóż. Zaczęła nim zadawać ciosy.

- Nasz kolega widział, jak się biły. Hania krzyczała, żeby sobie poszedł, Danusia wołała o pomoc. Kolega pobiegł po tatę. Kiedy się zjawił, zobaczył leżącą Danusię, Hani już nie było. Próbował ratować Danusię, ale było już za późno - opowiadały reporterowi "Super Expressu" koleżanki ze szkoły.

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Ratownicy robili co mogli, ale Danusia straciła zbyt wiele krwi i zmarła. Informacje o jej śmierci poruszyły czytelników "SE" w całym kraju. W styczniu 2026 roku, przez Jelenią Górę przeszedł cichy marsz.

A co ze sprawczynią? Policja dotarła do Hani. Młody wiek zabójczyni, która nie miała skończonych 13 lat sprawił, że nie mogła odpowiadać karnie, a postępowanie sądowe dotyczyło demoralizacji. Sędziowie z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich musieli zdecydować, czy Hania powinna trafić do ośrodka wychowawczego, czy na leczenie.

W środę (18 listopada 2026) sędziowie podjęli decyzję i wydali lakoniczne oświadczenie o zastosowaniu „środka leczniczego". Hania ma trafić do zamkniętego zakładu, gdzie leczy się nastolatków. Decyzja jest nieprawomocna.

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