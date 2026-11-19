Aktualizacja, godz. 10:57

Pojawiły się nowe informacje dotyczące tragicznego zdarzenia na Dolnym Śląsku. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności nocnego wypadku, do którego doszło w Kraśniku Górnym. Dwoje 16-latków podróżujących motocyklem wypadło z drogi.

Jak przekazała Anna Kublik-Rozciszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, wstępne ustalenia wskazują, że kierujący jednośladem stracił nad nim panowanie podczas pokonywania zakrętu.

„Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący motocyklem jadąc na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie oraz drzewo”

- poinformowała Anna Kublik-Rozciszewska.

Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia obojga nastolatków nie udało się uratować.

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Śmiertelny wypadek w Kraśniku Górnym. Motocykl uderzył w drzewo

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 22.00. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, wstępne ustalenia wskazują, że osoba prowadząca motocykl straciła kontrolę nad jednośladem na łuku drogi.

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu wypadku przekazał lokalny portal Bolec.info. Według jego relacji motocykl, którym poruszały się dwie młode osoby, najpierw uderzył w ogrodzenie, a następnie w drzewo.

Ofiary wypadku miały zaledwie 16 lat

Życia dwojga uczestników zdarzenia nie udało się uratować. Jak wynika z informacji policji, obie ofiary miały 16 lat i pochodziły z powiatu bolesławieckiego.

Tragedia wydarzyła się w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Okoliczności, w jakich doszło do utraty panowania nad motocyklem, pozostają przedmiotem prowadzonego postępowania.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii

Na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności mające pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku. Sprawą zajmuje się policja, która działa pod nadzorem prokuratora.

Śledczy będą wyjaśniać, co doprowadziło do tragicznego zdarzenia. Kolejne informacje w tej sprawie mają zostać przekazane wkrótce.