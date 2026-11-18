Jeden komentarz w internecie uruchomił lawinę zdarzeń. 36-latek z Wałbrzycha, komentując w mediach społecznościowych tragiczną strzelaninę na Rynku w Krakowie, postanowił publicznie pochwalić czyn sprawcy. Nie wiedział, że jego wpis jest już na celowniku funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy błyskawicznie przekazali informację wałbrzyskiej policji. Reakcja była natychmiastowa.

Szybka akcja policji w Wałbrzychu

Do zatrzymania doszło wczesnym rankiem 11 listopada. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, wspierani przez wywiadowców, weszli do jednego z mieszkań przy ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu.

Wałbrzyscy policjanci, bezpośrednio po uzyskaniu informacji od funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymali 36-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który w mediach społecznościowych publicznie pochwalał popełnione przestępstwo

- informuje Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, nadkom. Marcin Świeży:

Szczegóły akcji również zostały podane do publicznej wiadomości.

Do zatrzymania doszło 11 listopada około godziny 8:00 w jednym z mieszkań przy ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, przy wsparciu funkcjonariuszy ogniwa wywiadowczego, zatrzymali 36-latka, który za pośrednictwem portalu społecznościowego, komentując publikację dotyczącą strzelaniny na Rynku w Krakowie, zamieścił wpis publicznie pochwalający popełnione przestępstwo

- czytamy w komunikacie.

Niepokojące znalezisko w mieszkaniu 36-latka

Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli przedmioty, które wzbudziły ich szczególne zainteresowanie. Zabezpieczono nie tylko sprzęt elektroniczny, ale również coś znacznie bardziej niepokojącego.

Podczas prowadzonych policyjnych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, trzy telefony komórkowe, nośniki pamięci oraz inne przedmioty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania, w tym replikę karabinku oraz broni krótkiej. Zabezpieczone mienie zostało przekazane do dalszych badań, które pozwolą na ustalenie jego ewentualnego znaczenia dla sprawy

- przekazał nadkom. Marcin Świeży.

Rok więzienia za jeden komentarz?

Mężczyzna został przewieziony na komendę, gdzie usłyszał zarzuty. Jego wpis w sieci może mieć bardzo poważne konsekwencje. Zgodnie z polskim prawem, publiczne pochwalanie przestępstwa jest czynem zabronionym.

Mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji i usłyszał zarzut publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa, określony w art. 255 § 3 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

- wyjaśnia oficer prasowy wałbrzyskiej policji.

Sprawa 36-latka z Wałbrzycha to kolejny dowód na to, że anonimowość w sieci jest pozorna, a wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na łamanie prawa. Policja regularnie przypomina, że każda aktywność w sieci podlega ocenie prawnej.

Każdy użytkownik sieci musi mieć świadomość, że również aktywność na portalach społecznościowych podlega ocenie prawnej, a publiczne pochwalanie popełnionych przestępstw może prowadzić do poważnych konsekwencji

- podkreśla policjant.