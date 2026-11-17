Do zdarzenia doszło 13 listopada przy ulicy Walońskiej we Wrocławiu. Jak informują służby, dwaj obywatele Ukrainy w wieku 18 i 19 lat, stojąc na balkonie, wywołali ogromne zaniepokojenie wśród przechodniów. Młodzi mężczyźni mieli wykrzykiwać, że są terrorystami i posiadają w mieszkaniu bombę. Na tym jednak nie koniec. Jak przekazała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu:

"Ponadto kierowali w stronę przypadkowych osób gesty imitujące oddawanie strzałów z broni palnej - posiadając przy tym tego typu replikę."

Zachowanie mężczyzn wywołało natychmiastową reakcję. Na miejsce pilnie skierowano funkcjonariuszy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, traktując zgłoszenie jako realne zagrożenie bombowe.

Tłumaczenie? "To był tylko kaukaski taniec"

Sprawcy zostali szybko zatrzymani przez funkcjonariuszy z dolnośląskiego oddziału prewencji policji Podczas przesłuchania w prokuraturze 18- i 19-latek nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Ich wersja wydarzeń mocno odbiega od relacji świadków i ustaleń śledczych. Jak poinformował Jakub Dłubacz, Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, mężczyźni przedstawili zaskakujące wyjaśnienia:

"Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów twierdząc, że zachowywali się głośno, ale ich słowa zostały źle zrozumiane, a gesty imitujące oddawanie strzałów były elementem kaukaskiego tańca."

Stanowcza reakcja służb. "Nie ma miejsca na tego rodzaju żarty"

Prokuratura podkreśla, że było to kolejne skrajnie nieodpowiedzialne zdarzenie, które zmusiło służby do podjęcia interwencji.

"Kolejne nieodpowiedzialne zachowanie wywołujące przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia wielu osób, skutkujące podjęciem interwencji przez Policję i Straż Pożarną."

- komentuje rzecznik prokuratury.

W podobnym tonie wypowiada się policja, która zaznacza, że w obecnej sytuacji nie ma żadnej taryfy ulgowej dla tego typu zachowań, niezależnie od intencji sprawców.

"W obecnej sytuacji, gdy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju jest szczególnie istotne, wszelkie zachowania wywołujące zagrożenie, w tym fałszywe alarmy, groźby czy gesty imitujące użycie broni, będą traktowane z pełną powagą i stanowczością. (...) W przestrzeni publicznej, podobnie jak w świetle obowiązujących przepisów prawa, nie ma miejsca na tego rodzaju „żarty”"

- podkreśliła podkom. Aleksandra Freus.

Szybka deportacja

Tłumaczenia o "kaukaskim tańcu" nie przekonały śledczych. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. stworzenia fałszywego alarmu bombowego, publicznego pochwalania przestępstwa oraz kierowania gróźb motywowanych przynależnością narodową. Konsekwencje mogą być bardzo surowe.

"Zarzucony podejrzanym czyn z art. 224a § 1 kk zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a także obowiązkową nawiązką na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych oraz świadczeniem pieniężnym w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych"

- wyjaśnił prokurator Jakub Dłubacz.

Finał sprawy był natychmiastowy. Jak czytamy w komunikacie prokuratury: "Wobec obu podejrzanych zainicjowano procedurę deportacyjną na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach". Policja potwierdziła, że jeszcze w sobotę mężczyźni zostali przekazani Straży Granicznej i tego samego dnia deportowani na Ukrainę.