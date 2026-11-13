17-latka nie mogła powstrzymać łez. Zgwałcono ją podczas podróży pociągiem

Do dramatycznych wydarzeń doszło w pociągu jadącym z Kalisza do Wrocławia. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, 6 listopada br. funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego otrzymali zgłoszenie od zapłakanej 17-latki. Dziewczyna opowiedziała mundurowym, że została zmuszona przemocą i wbrew swojej woli do obcowania płciowego z nieznanym mężczyzną.

Jak ustalili policjanci, koszmar nastolatki rozpoczął się jeszcze na peronie w Kaliszu. Nieznajomy mężczyzna zaczepił ją i proponował zażycie narkotyków. Dziewczyna odmówiła. Napastnik próbował również siłą ją pocałować, ale 17-latka zdołała mu uciec i wsiadła do pociągu jadącego w kierunku Wrocławia.

Mężczyzna nie zamierzał jednak odpuścić. Wsiadł do tego samego składu i zmusił dziewczynę do wejścia do toalety. Tam doszło do gwałtu.

Policjanci namierzyli go dzięki monitoringowi. 32-latek trafił do aresztu

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania. Przeanalizowali nagrania z monitoringu na stacjach kolejowych oraz w pociągach. Dzięki temu szybko ustalili tożsamość podejrzanego.

W zatrzymaniu 32-latka pomogli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Mężczyzna został namierzony już następnego dnia we własnym miejscu zamieszkania. Podczas zatrzymania okazało się, że miał przy sobie również narkotyki.

32-latek usłyszał już zarzuty prokuratorskie. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

To nie pierwszy raz, gdy dopuścił się podobnego przestępstwa

Jak przekazała asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zatrzymany jest wielokrotnym recydywistą. W związku z tym grozi mu surowsza kara. Za zarzucane mu przestępstwo może spędzić w więzieniu nawet blisko 23 lata.