"Świat według Kiepskich" nie ma przed tobą tajemnic? Niełatwy quiz o kultowym serialu

QUIZ. "Świat według Kiepskich" nie ma przed tobą tajemnic? Niełatwy test o kultowym serialu Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię "Babka Kiepska"? Stefania Leokadia Rozalia Następne pytanie

QUIZ: "Świat według Kiepskich" dla fanów i nie tylko! 8/10 to już sukces

Ferdek Kiepski, Marian Paździoch, Arnold Boczek i wielu innych! O "Świecie według Kiepskich" słyszały tysiące Polaków. Kultowy serial komediowy o perypetiach bohaterów z kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3/4 to kopalnia znakomitych cytatów, słodko-gorzkich opowieści i popisów aktorskich. W naszym teście znajdziecie 10 pytań, które zahaczają również o twórców tej niezapomnianej produkcji. Komplet punktów zarezerwowany jest tylko dla najwierniejszych fanów!

Quiz "Super Expressu" znajdziecie powyżej. Trzymamy kciuki i życzymy dobrej zabawy!

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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