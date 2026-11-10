Wyciągnął nóż dla paczki papierosów. Wszystko nagrały kamery!

W sklepie przy wrocławskiej ulicy Kościuszki doszło do rozboju, podczas którego napastnik sterroryzował ekspedientkę nożem w celu kradzieży papierosów.

Analiza zapisu z kamer oraz praca operacyjna kryminalnych pozwoliły na identyfikację 45-letniego sprawcy i ujęcie go kolejnego dnia.

Podejrzany odpowie za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia i posiadanie środków odurzających, a decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

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Napad na sklep przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu. Sprawcę nagrał monitoring

Niebezpieczny incydent miał miejsce w lokalu handlowym przy ulicy Kościuszki we Wrocławiu. Z policyjnych ustaleń wynika, że 45-latek użył noża, aby zastraszyć pracującą tam ekspedientkę. Celem ataku była kradzież jednej paczki papierosów.

Całe zajście zostało uwiecznione przez kamery wewnętrznego monitoringu. Zarejestrowany obraz pokazuje napastnika, który stoi bezpośrednio przy sklepowej ladzie i dzierży w dłoni niebezpieczny przedmiot. Zabezpieczone nagranie znacząco pomogło śledczym w prowadzeniu sprawy. Mundurowi połączyli analizę wideo z działaniami operacyjnymi, co pozwoliło na szybkie wytypowanie sprawcy. Mężczyzna wpadł w ręce policji już dzień po zdarzeniu.

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Rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia we Wrocławiu. 45-latkowi grozi 20 lat więzienia

W trakcie przeszukania lokalu należącego do zatrzymanego policjanci natrafili dodatkowo na narkotyki. Z tego powodu śledczy przedstawili 45-latkowi łącznie dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia z art. 280 § 2 Kodeksu karnego, natomiast drugi wiąże się z posiadaniem środków odurzających.

Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie środka izolacyjnego, do którego przychylił się Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia. Decyzją wymiaru sprawiedliwości podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za dokonanie rozboju z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia kodeks przewiduje nawet do 20 lat więzienia.