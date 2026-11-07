Pałac na Dolnym Śląsku zachwyca turystów. Powstał dzięki marzeniom jednej kobiety

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-11-07 13:08

Na mapie Dolnego Śląska kryje się niezwykła budowla, która swoim wyglądem przypomina bardziej baśniową warownię niż klasyczny pałac. Odwiedzających zachwycają tam potężne wieże, rozległe tarasy, bogate zdobienia wnętrz oraz fasady z czerwonej cegły. Poznajcie rezydencję, która powstała dzięki determinacji jednej kobiety.

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim zachwyca architekturą

Niezwykły Pałac Marianny Orańskiej znajduje się w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie województwa dolnośląskiego. Ta okazała posiadłość została wybudowana na Górze Zamkowej i zalicza się do najbardziej rozpoznawalnych dzieł architektury neogotyckiej w naszym kraju.

Konstrukcja obiektu składa się z czterech skrzydeł zamykających prostokątny dziedziniec, a w jej narożnikach wznoszą się cztery wyróżniające się wieże. Do wykończenia fasady budynku wykorzystano kamień oraz kolorową cegłę klinkierową, co nadaje całości unikalny charakter.

Projektanci obiektu czerpali wyraźne wzorce z gotyku angielskiego, łącząc je z elementami typowymi dla budownictwa północnej Europy. Zdjęcia budowli można zobaczyć w zamieszczonej niżej galerii.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pałac Marianny Orańskiej

Widok z góry na Pałac Marianny Orańskiej otoczony gęstym lasem. O tej perle Dolnego Śląska przeczytasz na SE Wrocław.
Galeria zdjęć 11

Marianna Orańska w Kamieńcu Ząbkowickim

Inicjatorką wzniesienia obiektu była niderlandzka królewna Marianna Orańska, prywatnie córka króla Niderlandów Wilhelma I Orańskiego. Majątek w Kamieńcu Ząbkowickim przejęła w spadku po matce w 1838 roku i już w trakcie swojego pierwszego pobytu w tych stronach podjęła decyzję o budowie letniej siedziby.

Stworzenie planów architektonicznych zlecono jednemu z najsłynniejszych twórców tamtych czasów, Karlowi Friedrichowi Schinklowi. Kiedy architekt zmarł, nadzór nad dalszymi pracami przejął Ferdynand Martius, który kontynuował dzieło poprzednika.

Pierwsze prace ruszyły w 1839 roku, ale inwestycja szybko napotkała poważne trudności. Roboty budowlane wstrzymano w 1848 roku przez rozwód właścicielki z księciem Albrechtem Hohenzollernem, co było efektem głośnego skandalu wokół jej romansu ze stajennym Johannem von Rossumem. W konsekwencji nałożono na nią zakaz przebywania w granicach Prus przez czas dłuższy niż 24 godziny.

Restrykcje te nie sprawiły jednak, że królewna porzuciła swoje ambitne plany. Już w 1853 roku Marianna Orańska doprowadziła do wznowienia przerwanych robót i osobiście doglądała kolejnych etapów powstawania swojej wymarzonej rezydencji.

Budowa Pałacu Marianny Orańskiej trwała ponad 30 lat

Wznoszenie Pałacu Marianny Orańskiej było procesem długotrwałym i nie zamknęło się w kilku sezonach. Ze względu na przerwy całe przedsięwzięcie budowlane zajęło łącznie około 33 lat i trwało aż do 1872 roku. Pierwsi lokatorzy mogli wprowadzić się do środka w 1857 roku, zaraz po sfinalizowaniu prac nad czwartym piętrem. Symboliczny i oficjalny finał budowy nastąpił 8 maja 1872 roku, co uczczono odsłonięciem posągu bogini zwycięstwa Nike na wzniesieniu za grotą.

 
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