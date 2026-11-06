89-latka oddała wszystko fałszywemu lekarzowi! Myślała, że ratuje zięcia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-06 20:00

89-letnia mieszkanka Wałbrzycha straciła oszczędności i złotą biżuterię przez oszustów! Późnym wieczorem odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako lekarz. Powiedział, że jej zięć trafił do szpitala z powodu groźnego wirusa i potrzebuje kosztownej szczepionki ratującej życie. Przestraszona seniorka uwierzyła w tę opowieść. Oddała nieznajomemu 9 tysięcy złotych i kosztowności. Prawdę poznała dopiero rano.

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Autor: Pixabay.com

Oszustwo w Wałbrzychu na Piaskowej Górze. 89-latka uwierzyła fałszywemu lekarzowi

Do tego oszustwa doszło w czwartek, 5 listopada około godziny 23 na osiedlu Piaskowa Góra w Wałbrzychu. Jak przekazała dolnośląska policja, na telefon stacjonarny starszej kobiety zadzwonił nieznany mężczyzna. Podał się za lekarza i zaczął opowiadać o dramatycznej sytuacji jej zięcia.

Rozmówca twierdził, że mężczyzna znajduje się w szpitalu, ponieważ zaraził się bardzo niebezpiecznym wirusem. Przekonywał, że jego życie może uratować specjalna szczepionka. Problem w tym, że lek miał być niezwykle drogi i trzeba było natychmiast za niego zapłacić.

89-latka bardzo przejęła się losem bliskiej osoby. Przyznała rozmówcy, że posiada w mieszkaniu 9 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię.

Oszust polecił jej przygotować pieniądze i kosztowności. Zażądał również napisania oświadczenia potwierdzającego, że przekazuje gotówkę na zakup szczepionki.

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Wałbrzyska policja ostrzega przed oszustami. Seniorka straciła gotówkę i biżuterię

Po około 30 minutach do drzwi seniorki zapukał nieznajomy mężczyzna. Kobieta wpuściła go i przekazała mu przygotowane 9 tysięcy złotych oraz złote wyroby jubilerskie. Była przekonana, że w ten sposób pomaga ratować życie zięcia.

Dopiero następnego dnia rano zadzwoniła do rodziny. Wtedy okazało się, że zięć jest zdrowy, nie przebywa w żadnym szpitalu i nie potrzebuje pomocy medycznej. Seniorka zrozumiała, że padła ofiarą przestępców, i zawiadomiła policję.

Funkcjonariusze przypominają, że oszuści często wykorzystują troskę starszych osób o rodzinę. Wymyślają historie o ciężkich chorobach i nagłych wypadkach, a następnie żądają natychmiastowego przekazania pieniędzy.

Policja apeluje, aby nigdy nie oddawać gotówki ani biżuterii obcym osobom, nawet jeśli podają się za lekarzy. W przypadku podobnego telefonu należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z rodziną. Podejrzenie oszustwa trzeba zgłosić pod numerem alarmowym 112.

Oszuści nie zdążyli nacieszyć się łupem
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