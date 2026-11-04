Karambol niemieckich wojskowych ciężarówek na A4! Trzy ofiary przetransportowane do szpitala!

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-11-04 16:03

Groźny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem! W środę (4 listopada) trzy potężne wojskowe ciężarówki wpadły na siebie, powodując ogromne utrudnienia w ruchu. Jak ustalił „Super Express”, pojazdy należały do niemieckiej armii, a trzech poszkodowanych żołnierzy trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło krótko po godz. 12 na 124. kilometrze autostrady A4, przed węzłem Kostomłoty, na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. Trzy wojskowe ciężarówki zderzyły się jedna po drugiej. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, w tym straż pożarna, pogotowie oraz Żandarmeria Wojskowa.

– W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy wojska niemieckiego – potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Katarzyna Radoń z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

Jeden uderzył w drugiego, trzeci nie zdążył zahamować

Z naszych ustaleń wynika, że do karambolu mogło dojść przez niezachowanie odpowiedniej odległości między jadącymi ciężarówkami. Jeden z wojskowych pojazdów uderzył w tył drugiego, a kierowca trzeciego nie zdołał już wyhamować. W ten sposób doszło do zderzenia wszystkich trzech samochodów.

W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, które przetransportowano do szpitala. Jak ustalił „Super Express”, wszyscy trzej poszkodowani to niemieccy żołnierze. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na razie najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia jest niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Dokładne okoliczności karambolu będą wyjaśniane.

Gigantyczny korek na autostradzie A4

Zderzenie ciężkich wojskowych pojazdów spowodowało ogromne utrudnienia. Zablokowany został prawy pas autostrady w kierunku Wrocławia. Utrudnienia występowały również na jezdni prowadzącej w przeciwną stronę.

Według informacji podawanych przez lokalne media korek osiągnął około ośmiu kilometrów. Na miejscu pracowali strażacy z Kątów Wrocławskich i Środy Śląskiej oraz ochotnicy z Kostomłotów i Jarosławia.

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