Aktorzy ze "Świata według Kiepskich", których już z nami nie ma. Odeszła większość głównej obsady

D.P
2026-10-31 5:30

Jeden z najbardziej kultowych i niezapomnianych polskich sitcomów bez tych aktorów z pewnością nie byłby taki sam. W 1999 roku na antenie Polsatu zadebiutował „Świat według Kiepskich”. Losy rodziny mieszkającej we wrocławskiej kamienicy oraz jej sąsiadów przez wiele lat śledziły miliony Polaków. Dziś wielu członków obsady serialu nie ma już wśród nas. Nie żyją m.in. Marzena Kipiel-Sztuka, czyli serialowa Halinka Kiepska, Ryszard Kotys, który grał Mariana Paździocha, Dariusz Gnatowski, znany z roli Arnolda Boczka, a także Krystyna Feldman, czyli babka Kiepska, oraz serialowy listonosz – Bohdan Smoleń. Tak przed dniem Wszystkich Świętych 2026 prezentują się groby zmarłych aktorów.

"Świat według Kiepskich" bawił widzów ponad dwie dekady. Andrzej Grabowski i Marzena Kipiel-Sztuka stworzyli kultowe postacie

16 marca 1999 roku telewizja Polsat pokazała pierwszy odcinek „Świata według Kiepskich”. Aktorzy wcielający się w głównych bohaterów sitcomu z pewnością nie przypuszczali wówczas, że ich postacie staną się niezapomniane, a oni sami będą odgrywać swoje role przez ponad dwie kolejne dekady. Jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali charakteryzował się groteskowym ukazywaniem stereotypowego życia polskiej rodziny, nieskomplikowanym humorem i specyficznym językiem bohaterów. Twórcy nie unikali również wulgaryzmów, a w poszczególnych odcinkach regularnie przewijały się motywy lenistwa, apatii, sąsiedzkiej zawiści oraz wzajemnych kłótni.

Mimo to widzowie pokochali taki humor! Serial można było oglądać aż do 2022 roku. Ferdynand Kiepski, w którego wcielał się Andrzej Grabowski, do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskich seriali. Był bezrobotnym leniem, uwielbiającym piwo i oglądanie telewizji, który ciągle wymyślał sposoby na łatwy zarobek bez większego wysiłku. Do znalezienia pracy regularnie próbowała go przekonać żona Halinka, grana przez Marzenę Kipiel-Sztukę, która sama ciężko pracowała w szpitalu jako pielęgniarka. Sporo humoru do rodzinnego mieszkania wnosiły również dzieci Kiepskich: Waldek, w którego wcielał się Bartosz Żukowski, oraz Mariolka, grana przez Barbarę Mularczyk. W pierwszych sezonach sitcomu widzów do łez rozśmieszały słowne utarczki Ferdka z jego teściową Rozalią, którą grała Krystyna Feldman.

Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski i Bohdan Smoleń w "Świecie według Kiepskich". Sąsiedzi z kamienicy przeszli do historii

Ważną częścią serialu były także sąsiedzkie zatargi Ferdka z jego największym przeciwnikiem, Marianem Paździochem, w którego wcielał się Ryszard Kotys. Przebiegły i cwany handlarz nieustannie kłócił się z Kiepskim, natomiast we własnym mieszkaniu musiał radzić sobie z despotyczną żoną Heleną, graną przez Renatę Pałys. Kobieta regularnie pomiatała mężem i utrudniała mu życie, co – jak ujawniono w jednym z późniejszych odcinków – wynikało z klątwy złych żon, rzuconej na Paździocha przez babkę z bydgoskiego dworca.

Jednym z mieszkańców kamienicy był również Arnold Boczek, grany przez Dariusza Gnatowskiego, czyli dobroduszny sąsiad, który ponad wszystko uwielbiał jeść, szczególnie golonkę. Trudno też pominąć zabawnego listonosza Edzia, w którego rolę wcielał się Bohdan Smoleń. Postać ta tak często gościła w kamienicy Kiepskich, że można było pomyśleć, iż również tam mieszka.

Nie żyją gwiazdy serialu "Świat według Kiepskich". Tak wyglądają groby aktorów przed Wszystkich Świętych 2026

Niestety, wielu aktorów z głównej obsady „Świata według Kiepskich” nie ma już wśród nas. Najwcześniej, w 2007 roku, odeszła Krystyna Feldman, która miała 91 lat. W 2016 roku zmarł Bohdan Smoleń w wieku 69 lat. Następnie, w 2020 roku, pożegnaliśmy Dariusza Gnatowskiego, który miał 59 lat. Kilka miesięcy później, w 2021 roku, zmarł Ryszard Kotys w wieku 88 lat. Ostatnią z wymienionych gwiazd sitcomu, która odeszła, była Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka zmarła w 2024 roku, mając 58 lat.

Tak przed dniem Wszystkich Świętych 2026 prezentują się groby zmarłych aktorów.

Grób Dariusza Gnatowskiego
Groby Bohdana Smolenia, Ryszarda Kotysa i Krystyny Feldman z ich portretami. O aktorach serialu przeczytasz na SE Wrocław.
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