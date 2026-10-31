Aktorzy ze "Świata według Kiepskich", których już z nami nie ma. Odeszła większość głównej obsady

"Świat według Kiepskich" bawił widzów ponad dwie dekady. Andrzej Grabowski i Marzena Kipiel-Sztuka stworzyli kultowe postacie

16 marca 1999 roku telewizja Polsat pokazała pierwszy odcinek „Świata według Kiepskich”. Aktorzy wcielający się w głównych bohaterów sitcomu z pewnością nie przypuszczali wówczas, że ich postacie staną się niezapomniane, a oni sami będą odgrywać swoje role przez ponad dwie kolejne dekady. Jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali charakteryzował się groteskowym ukazywaniem stereotypowego życia polskiej rodziny, nieskomplikowanym humorem i specyficznym językiem bohaterów. Twórcy nie unikali również wulgaryzmów, a w poszczególnych odcinkach regularnie przewijały się motywy lenistwa, apatii, sąsiedzkiej zawiści oraz wzajemnych kłótni.

Mimo to widzowie pokochali taki humor! Serial można było oglądać aż do 2022 roku. Ferdynand Kiepski, w którego wcielał się Andrzej Grabowski, do dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskich seriali. Był bezrobotnym leniem, uwielbiającym piwo i oglądanie telewizji, który ciągle wymyślał sposoby na łatwy zarobek bez większego wysiłku. Do znalezienia pracy regularnie próbowała go przekonać żona Halinka, grana przez Marzenę Kipiel-Sztukę, która sama ciężko pracowała w szpitalu jako pielęgniarka. Sporo humoru do rodzinnego mieszkania wnosiły również dzieci Kiepskich: Waldek, w którego wcielał się Bartosz Żukowski, oraz Mariolka, grana przez Barbarę Mularczyk. W pierwszych sezonach sitcomu widzów do łez rozśmieszały słowne utarczki Ferdka z jego teściową Rozalią, którą grała Krystyna Feldman.

Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski i Bohdan Smoleń w "Świecie według Kiepskich". Sąsiedzi z kamienicy przeszli do historii

Ważną częścią serialu były także sąsiedzkie zatargi Ferdka z jego największym przeciwnikiem, Marianem Paździochem, w którego wcielał się Ryszard Kotys. Przebiegły i cwany handlarz nieustannie kłócił się z Kiepskim, natomiast we własnym mieszkaniu musiał radzić sobie z despotyczną żoną Heleną, graną przez Renatę Pałys. Kobieta regularnie pomiatała mężem i utrudniała mu życie, co – jak ujawniono w jednym z późniejszych odcinków – wynikało z klątwy złych żon, rzuconej na Paździocha przez babkę z bydgoskiego dworca.

Jednym z mieszkańców kamienicy był również Arnold Boczek, grany przez Dariusza Gnatowskiego, czyli dobroduszny sąsiad, który ponad wszystko uwielbiał jeść, szczególnie golonkę. Trudno też pominąć zabawnego listonosza Edzia, w którego rolę wcielał się Bohdan Smoleń. Postać ta tak często gościła w kamienicy Kiepskich, że można było pomyśleć, iż również tam mieszka.

Nie żyją gwiazdy serialu "Świat według Kiepskich". Tak wyglądają groby aktorów przed Wszystkich Świętych 2026

Niestety, wielu aktorów z głównej obsady „Świata według Kiepskich” nie ma już wśród nas. Najwcześniej, w 2007 roku, odeszła Krystyna Feldman, która miała 91 lat. W 2016 roku zmarł Bohdan Smoleń w wieku 69 lat. Następnie, w 2020 roku, pożegnaliśmy Dariusza Gnatowskiego, który miał 59 lat. Kilka miesięcy później, w 2021 roku, zmarł Ryszard Kotys w wieku 88 lat. Ostatnią z wymienionych gwiazd sitcomu, która odeszła, była Marzena Kipiel-Sztuka. Aktorka zmarła w 2024 roku, mając 58 lat.

Tak przed dniem Wszystkich Świętych 2026 prezentują się groby zmarłych aktorów.

Grób Dariusza Gnatowskiego