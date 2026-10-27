Ślimak za perkusją Huntera! We Wrocławiu mogą zabrzmieć utwory, których dawno nie grali

Ślimak zagra z Hunterem. Szykuje się niespodzianka dla fanów

Jesienna trasa Huntera przyniesie zmianę, która może szczególnie ucieszyć wieloletnich fanów zespołu. Podczas koncertów za perkusją pojawi się Ślimak. Jak wyjaśniają muzycy, Daray nie będzie w tym czasie w kraju, dlatego jego miejsce zajmie gość, którego zespół określa mianem prawdziwej legendy.

Na tym jednak nie kończą się niespodzianki. Obecność Ślimaka ma wpłynąć również na koncertową setlistę. Hunter zapowiada, że pojawią się w niej utwory, których zespół dawno nie wykonywał na żywo.

Wśród nich mają znaleźć się „Arges” i „RiPosta” – kawałki szczególnie lubiane przez gościnnego perkusistę. To właśnie ta zapowiedź może zainteresować osoby, które dobrze znają twórczość Huntera i liczą na coś więcej niż standardowy zestaw koncertowych utworów.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Hunter przyjeżdża do Wrocławia. Kiedy koncert?

Koncert we Wrocławiu odbędzie się w piątek, 30 października, w ramach trasy „Hunter Przeciwko Wojnie, Przemocy i Manipulacji Vol 2”. Wydarzenie zaplanowano w Centrum Koncertowym A2 przy ul. Góralskiej 5. Początek koncertu przewidziano na godz. 19:00.

Zespół zapowiada również kolejne niespodzianki związane z jesiennymi występami. Na razie nie zdradza wszystkich szczegółów, zachęcając fanów do wspólnego przeżywania koncertowych emocji.

Gdzie kupić bilety na Huntera we Wrocławiu?

Osoby, które chcą zobaczyć zespół na żywo, mogą sprawdzić dostępność wejściówek na stronie Centrum Koncertowego A2.

Bilety są dostępne pod adresem: https://cka2.pl/event/hunter-przeciwko-wojnie-przemocy-i-manipulacji-vol-2/

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany