Cuda Polski 2026 zostały wybrane. Czytelnicy wskazali 16 turystycznych perełek

Plebiscyt Cuda Polski 2026 rozstrzygnięty

W naszym kraju nie brakuje lokalizacji przyciągających wzrok pięknymi widokami, bogatą przeszłością oraz niepowtarzalnym klimatem, choć część z nich wciąż pozostaje nieodkryta przez szersze grono odwiedzających. Promocją takich właśnie nieoczywistych punktów zajmuje się organizowany przez redakcję magazynu National Geographic Traveler plebiscyt Cuda Polski 2026. Organizatorzy opublikowali właśnie rezultaty tegorocznej edycji i ujawnili, które atrakcje zasłużyły na ten prestiżowy tytuł.

Wyniki głosowania na Cuda Polski 2026. Wybrano 16 wyjątkowych miejsc

Głównym założeniem inicjatywy jest popularyzacja niezwykłych punktów na mapie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem tych leżących z dala od głównych szlaków turystycznych. W trwającym od 2 września do 13 października 2026 roku głosowaniu internauci mieli do wyboru 48 nominowanych obiektów ze wszystkich regionów. Biorący udział w zabawie czytelnicy oddali w sumie przeszło 220 tysięcy głosów, co pozwoliło wyłonić 16 laureatów tytułu Cudu Polski 2026, po jednym dla każdego województwa. Pełną listę nagrodzonych miejsc prezentujemy w poniższej galerii.

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Cuda Polski 2026

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Atrakcje turystyczne w Polsce zachwycają różnorodnością

Wielu Polaków w poszukiwaniu spektakularnych plenerów, ciekawych rozrywek i okazji do ucieczki od rutyny decyduje się na zagraniczne wyjazdy. Okazuje się jednak, że wycieczka poza granice państwa wcale nie jest konieczna, aby zobaczyć fascynujące tereny i wspaniałe widoki. Nasz kraj obfituje w prawdziwe skarby turystyki obejmujące urokliwe miasteczka i zamki, a także jeziora, górskie trasy oraz klimatyczne kurorty nadmorskie. Doskonałym dowodem na to bogactwo jest właśnie powyższe zestawienie Cuda Polski, które wyróżnia 16 unikalnych zakątków reprezentujących każdy z regionów.