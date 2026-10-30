Tragedia w Wałbrzychu! Asia zmarła podczas porodu. „Odeszła podczas cudu narodzin nowego życia”

Tragedia podczas porodu w Wałbrzychu. Kobieta zmarła, sprawę bada prokuratura

Tragedia podczas porodu w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu. Jedna z pacjentek zmarła w wyniku powikłań podczas zabiegu cesarskiego cięcia. W trakcie operacji u kobiety wystąpił gwałtowny krwotok, którego lekarzom nie udało się opanować. Dziecko udało się uratować. Informację o tragedii potwierdził dyrektor ds. medycznych wałbrzyskiego szpitala położniczego w rozmowie z portalem walbrzych24.com. Okoliczności śmierci pacjentki wyjaśnia Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Powołano również komisję lekarską złożoną ze specjalistów, która zajmie się zbadaniem przebiegu zdarzenia.

Zawiadomienie do organów ścigania złożył ordynator placówki bezpośrednio po tragedii. Przed porodem kobieta przebywała na oddziale patologii ciąży. Zaplanowano już sekcję zwłok kobiety, a prokuratura zabezpiecza dokumentację medyczną i przesłuchuje świadków. W dalszej kolejności zostanie powołany biegły z zakresu medycyny sądowej. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze portalu walbrzych24.com, dla zmarłej kobiety był to kolejny, prawdopodobnie czwarty, zabieg cesarskiego cięcia.

Kobieta była żoną prezesa klubu piłkarskiego. Poruszające pożegnanie

Jak się okazuje, zmarła kobieta była żoną prezesa lokalnego klubu piłkarskiego. Klub poinformował o jej tragicznej śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Z głębokim żalem i ogromnym poruszeniem chcemy przekazać wiadomość o tragicznej śmierci Śp. Asi, żony i ukochanej towarzyszki życia naszego Prezesa Pawła. Odejście w tak dramatycznych okolicznościach, podczas cudu narodzin nowego życia, napełnia nasze serca niezmiernym bólem i poczuciem niesprawiedliwości losu – czytamy.

Członkowie klubu przekazali rodzinie zmarłej najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia. Zapewnili również o swoim duchowym wsparciu w tych niezwykle trudnych i bolesnych chwilach.

- Niech pamięć o Jej dobroci, miłości i oddaniu będzie dla Ciebie Pawle oraz całej rodziny źródłem siły, a maleńkie dziecko, które przyszło na świat, niech stanie się żywym świadectwem Jej miłości i ukochanym skarbem, który pomoże przetrwać najtrudniejsze dni – dodają członkowie klubu.