Afera we wrocławskim GDDKiA? Dyrektor zatrzymany, prokuratura stawia zarzuty

W czwartek prokurator Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przekazał Polskiej Agencji Prasowej informację o zatrzymaniu Waldemara W. oraz przedstawieniu mu zarzutów.

Rzecznik dodał przy tym, że postępowanie w tej sprawie prowadzi już od ponad roku Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód.

- Analiza tej dokumentacji i zeznania świadków pozwoliły na przedstawienie Waldemarowi W. siedmiu zarzutów. Dotyczą one głównie przekroczenia uprawnień w związku z procedurami przetargowymi w sprawie zamówień publicznych - powiedział PAP prok. Dłubacz.

Za najpoważniejsze z zarzucanych mu przestępstw, opisane w art. 231 par. 2 Kodeksu karnego i dotyczące działania w celu osiągnięcia korzyści osobistej, kodeks przewiduje karę do 10 lat więzienia. Według ustaleń prokuratury Waldemar W. nakazał szefowi komisji konkursowej, rekrutującej na jedno ze stanowisk w regionalnym oddziale GDDKiA we Wrocławiu, wskazanie konkretnej kobiety jako zwyciężczyni naboru.

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Wrocławscy śledczy przekazali również, że kolejne dwa zarzuty postawiono na podstawie art. 55 par. 1 Ustawy o ochronie sygnalistów oraz art. 218 par. 1 Kodeksu karnego. Wiążą się one z krokami podjętymi wobec jednej z zatrudnionych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kobiet.

Prokuratura uważa, że podejrzany dyrektor mścił się na pracownicy za to, że poinformowała ona GDDKiA o występujących tam nieprawidłowościach. Zgłoszone uchybienia miały związek z rekrutacją na stanowisko w korpusie służby cywilnej. Kobieta, która zdecydowała się ujawnić te fakty, została zwolniona pod zmyślonym zarzutem nieobecności w miejscu pracy.

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Ponadto śledczy zarzucają podejrzanemu urzędnikowi dopuszczanie się fałszowania oraz przerabiania dokumentacji.

Po zatrzymaniu mężczyznę doprowadzono do prokuratury, gdzie 27 października został przesłuchany w charakterze podejrzanego, jednak nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

„Prokurator postanowił o zastosowaniu wobec niego nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji i zawieszenia w czynnościach służbowych” – poinformował PAP prokurator Jakub Dłubacz.