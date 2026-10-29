Pogoda dla Wrocławia: 30 października – 1 listopada

Nadchodzący weekend w Wrocławiu upłynie pod znakiem chmur i stopniowego ochłodzenia. Najcieplej będzie w piątek, kiedy termometry wskażą najwyższe wartości w tym okresie. Później jednak temperatura zacznie spadać, a jeden dzień wyróżni się opadami deszczu, które mogą wpłynąć na weekendowe aktywności mieszkańców.

Początek weekendu jeszcze bez deszczu

Piątek, 30 października, będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu pod względem temperatury. W najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się około 12 stopni Celsjusza, co czyni go najwyższą zanotowaną wartością w tej prognozie. Nocą temperatura spadnie do około 7°C. Na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, ale opady, jeśli w ogóle się pojawią, będą co najwyżej symboliczne. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Sobota przyniesie zmianę. Czas na parasole

Aura we Wrocławiu zmieni się w sobotę, 31 października. Tego dnia prognozy wskazują na słabe opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez część dnia. Będzie też chłodniej – termometry pokażą maksymalnie około 10°C, a minimalnie około 6 stopni. Nieco mocniej powieje również wiatr, osiągając średnią prędkość blisko 3 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Chłodna i pochmurna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 1 listopada, zapowiada się spokojniej, ale jednocześnie będzie najchłodniejszy. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 10 stopni, a w nocy spadnie do około 5°C. Choć opady deszczu niemal całkowicie ustaną, niebo nad Wrocławiem pozostanie w pełni zachmurzone. Wiatr ponownie osłabnie i wróci do prędkości znanej z piątku, czyli około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Sobotnie opady deszczu mogą pokrzyżować plany związane z aktywnościami na świeżym powietrzu. Warto rozważyć wizytę w miejscach pod dachem, takich jak galerie, muzea czy kina, aby uniknąć nieprzyjemnej aury. Z kolei piątek i niedziela, choć pochmurne, będą znacznie lepsze na spacery. Chłodniejsza temperatura sprawia, że dobrym pomysłem będzie odwiedzenie parków czy terenów zielonych, pamiętając o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather