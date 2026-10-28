Sceny grozy na stacji Wrocław Główny! Jeden z pasażerów pociągu relacji Kędzierzyn-Koźle–Wrocław Główny rzucił się z pięściami na kierownika składu. Mężczyzna został kilkukrotnie uderzony w twarz. Skutki brutalnej napaści okazały się poważne – kolejarz stracił dwa zęby, doznał rozcięcia skóry, a także prawdopodobnie złamania nosa.

Rzucił się na kierownika pociągu. Posypały się ciosy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 października, około godziny 15, tuż po zatrzymaniu pociągu na stacji Wrocław Główny.

Jak ustalili policjanci, jeden z podróżnych bez wyraźnego powodu zaatakował kierownika pociągu. Agresywny pasażer miał kilkukrotnie uderzyć pracownika kolei pięścią prosto w twarz.

Ciosy były na tyle silne, że poszkodowany stracił dwa zęby, doznał rozcięcia skóry oraz obrażeń wskazujących na możliwe złamanie nosa.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili pobitemu kolejarzowi pierwszej pomocy, a następnie podjęli decyzję o przewiezieniu go do szpitala na dalsze badania.

Załoga zablokowała drzwi pociągu. Napastnik nie miał jak uciec

Pracownicy kolei nie pozostali bezczynni. Ich reakcja była błyskawiczna. Widząc, co się dzieje, zablokowali drzwi składu, uniemożliwiając agresywnemu pasażerowi opuszczenie pociągu. Jednocześnie o brutalnej napaści powiadomiono policję.

Na stację skierowano funkcjonariuszy Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu. Mundurowi zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzanego o pobicie kierownika pociągu.

Policjanci zabezpieczyli również nagrania z monitoringu, które mają pomóc w odtworzeniu dokładnego przebiegu zdarzenia.

49-latek może trafić za kraty. Prokuratura chce aresztu

Sprawą brutalnej napaści zajęła się Prokuratura Rejonowa Wrocław-Krzyki Wschód. 49-latek jest podejrzany o wywieranie wpływu na czynności urzędnicze oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kierownika pociągu.

Śledczy skierowali do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Za zarzucane mu czyny grozi nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że kierownicy pociągów i konduktorzy podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają ze szczególnej ochrony prawnej, analogicznej do tej, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Katastrofa kolejowa: