Najpiękniejsze zamki w Polsce wybrane. Oto bajkowe perełki

Zamki w Polsce przyciągają turystów. Te budowle to kawał historii

W naszym kraju znajdują się setki historycznych warowni, które od stuleci budzą podziw pasjonatów dobrej architektury oraz malowniczych plenerów. Część z tych budowli góruje nad okolicą ze skalistych wzniesień, podczas gdy inne kryją się wśród gęstych lasów i rozległych parków.

Wiele obiektów ocaliło swój dawny urok, a spacer po ich komnatach czy okazałych dziedzińcach pozwala poczuć klimat epoki księżniczek, rycerzy i dawnych władców. Z tego powodu historyczne twierdze stanowią jedne z najbardziej pożądanych celów podróży w Polsce. O tym, które z nich zasługują na tytuł najurokliwszych, zdecydowali w głosowaniu internauci.

Internauci wskazali najpiękniejsze zamki w Polsce

Magazyn Travelist wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną zorganizował Ranking Polskich Zamków i Pałaców, którego rezultaty poznaliśmy 28 października 2026 roku. Biorący udział w zabawie internauci oddali w sumie prawie 35 tysięcy głosów, wybierając swoich faworytów w pięciu różnych kategoriach.

Jedna z klasyfikacji dotyczyła wyboru najpiękniejszego zamku na terenie naszego kraju. Walka o zwycięstwo przyniosła sporo emocji, gdyż o głosy walczyły zarówno najsłynniejsze polskie zabytki, jak i budowle nieco rzadziej odwiedzane przez podróżnych. Pełną listę obiektów uznanych za najpiękniejsze w kraju prezentujemy w poniższej galerii zdjęć.

Dalszą część tekstu znajdziesz pod galerią.

Oto zestawienie TOP 5 najpiękniejszych polskich zamków.

10

Zamek Książ w Wałbrzychu wygrywa plebiscyt na najpiękniejszy zamek w Polsce

Zwycięzcą zestawienia został Zamek Książ w Wałbrzychu z wynikiem 20,46 proc. wszystkich głosów. Słynny zabytek z Dolnego Śląska pokonał w rywalizacji krakowski Zamek Królewski na Wawelu oraz krzyżacką warownię w Malborku.

Wałbrzyska rezydencja należy do największych tego typu obiektów w kraju, a jej mury malowniczo wyrastają ponad korony okolicznych drzew. Początki tej twierdzy datuje się na XIII stulecie, gdy z inicjatywy księcia Bolka I Surowego wzniesiono tu pierwsze obwarowania. Przez kolejne wieki budowla przechodziła liczne modernizacje, co zaowocowało dzisiejszą mieszanką rozmaitych nurtów w architekturze. Zwiedzających zachwyca przede wszystkim potężna bryła zamku, kaskadowe tarasy i pełne przepychu komnaty ze słynną Salą Maksymiliana na czele.

Polecamy również: Pałac w Mosznej najpiękniejszy w Polsce. Kręcono w nim filmy, a dziś działa jako hotel

Plebiscyt Magazynu Travelist. Polacy chętnie głosowali na zamki i pałace

Zainteresowanie przeszłością rodzimych warowni oraz pałaców wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, a zabytki te niezmiennie przyciągają rzesze zwiedzających. Najlepszym dowodem na to jest wysoka frekwencja w owym głosowaniu, które wyłoniło najpiękniejsze historyczne budowle w Polsce. Szef redakcji zwraca uwagę na ogromną mobilizację internautów, dzięki której zestawienie stało się drugim najpopularniejszym plebiscytem w dziejach tego wydawnictwa.