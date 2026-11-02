"Intensywne opady śniegu". Alarm w Polsce. Pokazali zagrożone regiony

"Intensywne opady śniegu". IMGW ostrzega Polaków

W poniedziałkowy poranek ostrzegaliśmy czytelników "Super Expressu" przed zimowymi akcentami. Potwierdzenie znajdujemy w nowym komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Eksperci skupili się na województwie dolnośląskim.

- Wydaliśmy ostrzeżenie 1. stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenie obejmuje wybrane powiaty województwa dolnośląskiego, w rejonie Karkonoszy i Sudetów Zachodnich, w tym okolice Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby - wylicza IMGW.

- Prognozowane opady śniegu mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej oraz pogorszenie warunków na drogach i szlakach górskich - dodają eksperci od pogody.

Komunikaty o intensywnych opadach śniegu na Dolnym Śląsku są kolejnym sygnałem dla kierowców z całej Polski - czas na wymianę opon na zimowe! Synoptycy nie zostawiają złudzeń - drogi będą śliskie. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować maksymalny możliwy poziom koncentracji.

Kolejny atak zimy. IMGW o nocy z 2 na 3 listopada

W najnowszej prognozie synoptycznej eksperci wskazują na trudne warunki, które będą z Polakami w trakcie najbliższej nocy. Na północy temperatury przy gruncie spadną do -2 stopni Celsjusza. Najzimniej ma być na Podlasiu. To jednak nie wszystko!

- Miejscami słabe opady deszczu, na południu również mżawki, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5-8 cm. Początkowo w Tatrach i Beskidach możliwe opady marznącej mżawki - czytamy w prognozie na noc z 2 na 3 listopada.

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