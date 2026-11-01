Ostre przedmioty w cukierkach z Halloween! Policja bada sprawę

Ostrze ukryte w cukierku na Halloween! Rodzice dokonali przerażającego odkrycia

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Dzieci, które podczas Halloween chodziły po domach i zbierały słodycze, przyniosły do domu cukierki. W jednym z nich rodzice znaleźli niebezpieczny przedmiot. Było to prawdopodobnie ostrze z temperówki. Odkrycie zostało zgłoszone policji.

– W jednym z cukierków, które dzieci zebrały podczas Halloween rodzice odkryli niebezpieczny przedmiot. Było to najprawdopodobniej ostrze temperówki. Sprawa będzie wyjaśniana – powiedział TVN24 Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Ostrze w cukierku na Halloween. Policja wyjaśnia sprawę

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób metalowy przedmiot znalazł się w słodyczach ani kto mógł go tam umieścić. Policja będzie ustalać okoliczności zdarzenia.

O podobnych przypadkach informowano również w innych częściach Polski. Jak przekazuje TVN24, w sobotę i niedzielę w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o niebezpiecznych przedmiotach w cukierkach między innymi w Kołobrzegu i Mysłowicach.

W tych dwóch miastach policja nie otrzymała jednak oficjalnych zgłoszeń. Nie ma więc potwierdzenia, że opisane przez internautów sytuacje rzeczywiście miały miejsce.

Nawet trzy lata więzienia za niebezpieczny cukierek

Podobne przypadki zgłaszano również w poprzednich latach. Policja przypomina, że umieszczanie ostrych przedmiotów w słodyczach może stanowić poważne przestępstwo.

Takie działania mogą zostać zakwalifikowane jako narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z artykułem 160 Kodeksu karnego za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do rodziców, aby dokładnie sprawdzali słodycze przyniesione przez dzieci z halloweenowych zabaw. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszkodzone lub ponownie zamknięte opakowania.

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu nie należy podawać słodyczy dziecku. Trzeba zabezpieczyć cukierek i zawiadomić policję.

Sonda Czy twoje dziecko zbierało cukierki w Halloween? oczywiście, jak co roku nie, nie pochwalam tej tradycji nie pozwoliłam właśnie z obawy przed zagrożeniami