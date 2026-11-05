Pogoda dla Wrocławia: 6-8 listopada

Mieszkańcy Wrocławia w najbliższy weekend doświadczą dwóch różnych typów pogody. Choć sobota i niedziela upłyną pod znakiem słońca, to początek weekendu, czyli piątek, będzie miał zupełnie inny, bardziej pochmurny charakter. Kluczowa zmiana w pogodzie nastąpi w nocy z piątku na sobotę.

Pochmurny i wilgotny piątek

Piątek, 6 listopada, zapowiada się we Wrocławiu jako dzień z dużym zachmurzeniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie około 7 stopni Celsjusza. Prognozowane są również symboliczne opady deszczu, które jednak nie powinny być intensywne. Nocą temperatura spadnie do około 3 stopni, a wiatr pozostanie bardzo słaby.

Słoneczna sobota z chłodną nocą

Prawdziwa zmiana aury nadejdzie w sobotę. Niebo nad Wrocławiem rozpogodzi się i przez cały dzień będzie bezchmurnie. Mimo dużej ilości słońca, temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa niż w piątek i wyniesie około 6 stopni. Wiatr delikatnie się wzmoże, osiągając prędkość około 2 m/s. Noc z soboty na niedzielę zapowiada się już chłodno, z temperaturą spadającą w okolice zera.

Niedziela z przymrozkiem i ciepłym popołudniem

Niedziela, 8 listopada, będzie kontynuacją słonecznej pogody. Poranek może jednak przywitać mieszkańców przymrozkiem, ponieważ minimalna temperatura spadnie do około -2 stopni Celsjusza. W ciągu dnia słońce sprawi, że powietrze szybko się ogrzeje, a termometry wskażą nawet 10 stopni. Będzie to najcieplejszy moment całego weekendu, charakteryzujący się jednocześnie największą różnicą temperatury między porankiem a popołudniem.

Słoneczny weekend we Wrocławiu. Jak go spędzić?

Bezchmurne niebo w sobotę i niedzielę będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To idealna okazja na długi spacer po parkach, wzdłuż rzeki czy po prostu po mieście. Należy jednak pamiętać o sporych wahaniach temperatury. Poranki i wieczory będą zimne, dlatego warto mieć przy sobie cieplejszą kurtkę, szalik i czapkę. W ciągu dnia słońce z pewnością umili czas spędzany na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather