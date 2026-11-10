Szokujące sceny w tunelu na S3. Wszystko zarejestrowały kamery, trzeba było wstrzymać ruch

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-10 8:54

Nieodpowiedzialne zachowanie kierowców i pasażerów w tunelu na drodze ekspresowej S3 zmusiło służby do zdecydowanej reakcji. Monitoring zarejestrował serię niebezpiecznych wykroczeń, które mogły doprowadzić do tragedii. W pewnym momencie dyspozytorzy Centrum Zarządzania Tunelem podjęli decyzję o czasowym zamknięciu przejazdu. Sprawą zajmie się policja.

Niebezpieczne zachowania w tunelu

Nagranie opublikowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pokazuje serię wykroczeń, do których doszło w tunelu na trasie S3. Zarejestrowane przez kamery sytuacje mrożą krew w żyłach i pokazują, że część kierowców nadal lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Jak informuje GDDKiA, niektórzy uczestnicy ruchu poruszali się w sposób utrudniający przejazd innym użytkownikom drogi. Takie zachowania są szczególnie niebezpieczne w tunelu, gdzie możliwości manewrowania są ograniczone, a każdy nagły manewr może doprowadzić do poważnej kolizji.

Pasażerowie wychylali się z okien

Jeszcze większe zdumienie budzą zachowania pasażerów dwóch pojazdów. Monitoring uchwycił osoby wychylające się z okien samochodów podczas jazdy przez tunel. Jak wynika z informacji przekazanych przez drogowców, pasażerowie robili w ten sposób zdjęcia i nagrania.

Takie zachowanie stwarza realne zagrożenie nie tylko dla samych zainteresowanych, ale także dla pozostałych uczestników ruchu. Wystarczy gwałtowne hamowanie, kontakt z elementem infrastruktury lub nagły ruch pojazdu, by doszło do poważnego wypadku.

Jazda z otwartą klapą bagażnika

Na tym jednak nie koniec. Kamery monitoringu zarejestrowały również pojazd poruszający się przez tunel z otwartą klapą bagażnika. Tego typu sytuacja może doprowadzić do wypadnięcia przewożonych przedmiotów na jezdnię i stworzenia zagrożenia dla jadących za nim kierowców.

W zamkniętej przestrzeni tunelu nawet niewielka przeszkoda na jezdni może mieć bardzo poważne konsekwencje, zwłaszcza gdy ruch odbywa się z dużą prędkością.

Dyspozytorzy zatrzymali ruch

W związku z odnotowanymi naruszeniami przepisów dyspozytorzy Centrum Zarządzania Tunelem zdecydowali o czasowym wstrzymaniu ruchu.

"W tej sytuacji dyspozytorzy CZT podjęli decyzję o czasowym wstrzymaniu ruchu w tunelu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego" - przekazała GDDKiA.

Drogowcy jednocześnie poinformowali policję o możliwości popełnienia wykroczeń i przekazali funkcjonariuszom materiały z monitoringu. Nagrania mogą pomóc w ustaleniu uczestników zdarzeń oraz wyciągnięciu wobec nich konsekwencji.

W tunelu nie ma miejsca na brawurę

GDDKiA przypomina, że przejazd przez tunel wymaga zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kierowcy powinni utrzymywać bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu, nie wykonywać gwałtownych manewrów i stosować się do znaków oraz komunikatów wyświetlanych przez system zarządzania ruchem.

Nagranie z S3 pokazuje, że chwila brawury lub chęć zrobienia efektownego zdjęcia może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. W przypadku tuneli, gdzie warunki są specyficzne, a możliwości ewakuacji ograniczone, odpowiedzialność każdego uczestnika ruchu ma szczególne znaczenie.

Nagranie z tunelu S3. Mężczyzna wychyla się z auta, by zrobić zdjęcie. O zdarzeniu przeczytasz na SE Wrocław.
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