55-letni obywatel Federacji Rosyjskiej, podejrzany o szpiegostwo, został zatrzymany w Świdnicy na Dolnym Śląsku.

Mężczyzna dokumentował ruch pociągów oraz kluczową infrastrukturę kolejową, a na jego sprzęcie znaleziono setki tysięcy zdjęć strategicznych obiektów.

Usłyszał poważne zarzuty i trafił do aresztu tymczasowego.

Policjanci szukali pseudokibiców, znaleźli szpiega

Do zatrzymania doszło w Świdnicy podczas rutynowych działań prewencyjnych lokalnej policji. Jak poinformowała lokalna Komenda Powiatowa Policji, mundurowi patrolowali miasto po zakończeniu meczu piłki nożnej. Ich głównym zadaniem było monitorowanie środowiska pseudokibiców i zapobieganie ewentualnym zamieszkom. Uwaga funkcjonariuszy została jednak przyciągnięta przez podejrzane zachowanie kierowcy Volkswagena, który zaparkował swój pojazd w pobliżu niestrzeżonego przejazdu kolejowego.

Gdy tylko mężczyzna zauważył zbliżający się radiowóz, natychmiast wycofał auto i pośpiesznie odjechał. Policjanci ruszyli za nim i chwilę później zlokalizowali ten sam samochód w pobliżu wiaduktu kolejowego. Kierowca znajdował się poza pojazdem, jednak na widok policjantów wpadł w wyraźną panikę i próbował szybko schować się w kabinie. Mundurowi błyskawicznie podjęli interwencję. Okazało się, że 55-letni obywatel Federacji Rosyjskiej posiadał przy sobie profesjonalny sprzęt fotograficzny, którym chwilę wcześniej uwieczniał przejeżdżające pociągi oraz infrastrukturę techniczną.

Co znaleziono przy zatrzymanym Rosjaninie? Setki tysięcy zdjęć i fałszywe dokumenty

Zatrzymany mężczyzna tłumaczył policjantom, że przyjechał do Polski w celach zarobkowych. Szybko jednak okazało się, że jego aktywność miała zupełnie inny charakter. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze z wrocławskiego Wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Po szczegółowej analizie zabezpieczonych nośników pamięci, w tym laptopów, telefonów komórkowych oraz pojemnych dysków zewnętrznych, śledczy dokonali porażającego odkrycia.

Na urządzeniach podejrzanego ujawniono setki tysięcy plików zawierających dokumentację fotograficzną strategicznych obiektów. Były to zdjęcia przedstawiające infrastrukturę kolejową, transportową oraz zakłady produkcyjne – nie tylko na terytorium Polski, ale również w innych państwach. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli przy mężczyźnie kilka różnych dokumentów tożsamości, co wzbudziło jeszcze większe podejrzenia co do jego rzeczywistej tożsamości i celu pobytu w kraju.

W wyniku ścisłej współpracy policji z Prokuraturą Rejonową w Świdnicy, 55-latkowi przedstawiono zarzuty z art. 130 § 1 kodeksu karnego. Dotyczą one brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd w pełni podzielił argumentację śledczych i zdecydował o umieszczeniu Rosjanina w areszcie na okres 3 miesięcy. Za działalność szpiegowską na rzecz obcego mocarstwa zatrzymanemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat.

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