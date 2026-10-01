Czwartkowy quiz z geografii. W jakim województwie leży to polskie miasto? Uwaga na trzy pułapki

W czwartkowym quizie z geografii redakcji "Super Expressu", zabieramy czytelników na podróż po polskich województwach. W jakim leżą wskazane miasta? W teście umieściliśmy trzy pułapki, ale wierzymy w czujność rozwiązujących! Zapraszamy do zabawy z serwisem se.pl.
QUIZ. W jakim województwie leży to polskie miasto? Uwaga na trzy pułapki
Pytanie 1 z 15
W jakim województwie leży Jelenia Góra?
Czwartkowy quiz z geografii. Wycieczka po polskich województwach
Czy wiecie, w jakich województwach leżą polskie miasta? Quiz z geografii Polski wydaje się prosty, ale uwaga na pułapki w nazwach! Nie wszystkie przynoszą ułatwienie, a niektóre wręcz przeciwnie! Komplet 15 punktów zarezerwowany jest nie tylko dla specjalistów od mapy, ale również czytelników, którzy wykażą się czujnością. Życzymy powodzenia i zachęcamy do rozwiązywania testów z innych dziedzin!