Czwartkowy quiz z geografii. W jakim województwie leży to polskie miasto? Uwaga na trzy pułapki

QUIZ. W jakim województwie leży to polskie miasto? Uwaga na trzy pułapki Pytanie 1 z 15 W jakim województwie leży Jelenia Góra? dolnośląskim śląskim lubuskim Następne pytanie

Czwartkowy quiz z geografii. Wycieczka po polskich województwach

Czy wiecie, w jakich województwach leżą polskie miasta? Quiz z geografii Polski wydaje się prosty, ale uwaga na pułapki w nazwach! Nie wszystkie przynoszą ułatwienie, a niektóre wręcz przeciwnie! Komplet 15 punktów zarezerwowany jest nie tylko dla specjalistów od mapy, ale również czytelników, którzy wykażą się czujnością. Życzymy powodzenia i zachęcamy do rozwiązywania testów z innych dziedzin!