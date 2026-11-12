Dworzec kolejowy w Oławie po wielkim remoncie. Najstarszy czynny obiekt w Polsce zachwyca

Dworzec kolejowy w Oławie przeszedł gruntowną modernizację

Mowa o dworcu kolejowym w Oławie na Dolnym Śląsku. To najstarszy czynny dworzec kolejowy w Polsce. Polskie Koleje Państwowe poinformowały 10 listopada 2026 r. o zakończeniu jego modernizacji. Roboty budowlane ruszyły mniej więcej półtora roku wcześniej, czyli równo 184 lata od momentu wmurowania kamienia węgielnego pod tę historyczną konstrukcję.

Głównym założeniem przeprowadzonej przebudowy było dopasowanie wiekowego gmachu do dzisiejszych standardów obsługi pasażerów. Inwestor nie zamierzał przy tym zacierać dawnego charakteru budowli. Ze względu na to, że obiekt znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatorską, każdy etap robót nadzorował właściwy konserwator zabytków.

Ekipy remontowe odświeżyły zewnętrzną fasadę, ocalając przy tym typowe detale architektury oraz sporą część dawnych drzwi i okien. Dodatkowo na ścianie frontowej skierowanej w stronę miasta zamontowano zegar oraz świetlny neon z napisem „OŁAWA”.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowy rozkład jazdy PKP. Najważniejsze informacje

16

Koszt remontu dworca PKP w Oławie i historia zabytku

Całkowity koszt modernizacji oławskiej stacji zamknął się w kwocie 18,1 mln zł brutto. Przedsięwzięcie sfinansowały Polskie Koleje Państwowe S.A., korzystając ze wsparcia z budżetu państwa. Za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac budowlanych odpowiadała częstochowska firma Global Budownictwo.

Przedstawiciele PKP zwracają uwagę na bogatą metrykę gmachu, pod który kamień węgielny położono już 6 czerwca 1841 roku, a pierwsi pasażerowie skorzystali z obiektu 21 maja 1842 roku. Budowla reprezentuje styl neorenesansowy, bardzo typowy dla początkowej fazy rozwoju architektury kolejowej.

Przez następne dekady stacja systematycznie się powiększała. U schyłku lat 50. XIX stulecia dostawiono do niej pawilon mieszczący drugą poczekalnię, natomiast w 1884 roku dobudowano krótkie zadaszenie peronowe. Z dużym prawdopodobieństwem na styku XIX i XX wieku wiata ta została wydłużona na cały obszar budynku dworcowego.

Nowoczesne udogodnienia na najstarszym dworcu kolejowym w Polsce

W trakcie prac budowlanych nie skupiono się wyłącznie na estetyce zabytku, ale przede wszystkim na komforcie współczesnych pasażerów. W skrzydle wschodnim odtworzono dawne wejście prowadzące bezpośrednio do toalet i poczekalni.

Ogromne wrażenie robią odsłonięte podczas remontu polichromie i sztukaterie na oryginalnym drewnianym stropie, a także zachowany fragment dawnej posadzki. W budynku zadbano również o likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzając między innymi specjalne ścieżki prowadzące oraz tabliczki z napisami w alfabecie Braille’a.