Pogoda we Wrocławiu: 13-15 listopada

Aura we Wrocławiu w najbliższych dniach pokaże swoje dwa oblicza. Weekend rozpocznie się pod znakiem chmur i przelotnych opadów, co może utrudnić piątkowe plany. Sobota i niedziela przyniosą jednak radykalną poprawę pogody, dużo słońca i bezchmurne niebo, choć jednocześnie noce staną się chłodniejsze.

Pochmurny i deszczowy piątek

Początek weekendu, 13 listopada, upłynie we Wrocławiu w pochmurnej atmosferze. Niebo będzie w całości zasnute chmurami, a do tego pojawią się niewielkie opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia nie będzie wysoka i osiągnie maksymalnie około 6 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą około 2 stopnie. Odczucie chłodu spotęguje dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością 5 m/s.

Słoneczna sobota z najwyższą temperaturą

Sobota przyniesie prawdziwy przełom w pogodzie. Po deszczowym piątku chmury całkowicie znikną, a nad Wrocławiem zaświeci słońce. Będzie to też najcieplejszy dzień weekendu – w najcieplejszym momencie termometry pokażą blisko 8 stopni Celsjusza. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie przyjemniejsza. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak chłodna, z temperaturą spadającą w okolice 1 stopnia.

Słońce, ale chłodna noc w niedzielę

Niedziela, 15 listopada, również zapowiada się słonecznie i bez opadów. Na niebie nie zobaczymy praktycznie żadnych chmur. W ciągu dnia temperatura będzie podobna do sobotniej i wyniesie około 7 stopni. Warto jednak zwrócić uwagę na noc, która będzie najzimniejsza w ten weekend. Słupki rtęci spadną do około -1 stopnia Celsjusza, co oznacza poranny przymrozek. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, dochodzącą do 4 m/s.

Jak spędzić weekend we Wrocławiu?

Pogoda w ten weekend wyraźnie podzieli plany na dwie części. Deszczowy i wietrzny piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych w zamkniętych obiektach lub spędzenie czasu w domu. Z kolei słoneczna sobota i niedziela to idealna okazja do aktywności na świeżym powietrzu. Bezchmurne niebo zachęca do długich spacerów po parkach czy zwiedzania miasta. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, ponieważ poranki i wieczory będą chłodne, a w niedzielę rano możliwy jest przymrozek.

Dane pogodowe: OpenWeather