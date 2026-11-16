Dworzec Roku 2026 wybrany. Zwyciężyła zabytkowa stacja na Dolnym Śląsku

Konkurs Dworzec Roku 2026 rozstrzygnięty. Wygrała stacja w Oleśnicy

Fundacja ProKolej ogłosiła wyniki dziewiątej odsłony ogólnokrajowego plebiscytu „Dworzec Roku”. Zwycięzcą okazała się stacja kolejowa w dolnośląskiej Oleśnicy, a uroczystość wręczenia głównej nagrody odbyła się w trakcie XVI Kongresu Kolejowego w Warszawie.

O miano najlepszego obiektu w kraju rywalizowało w tym roku aż 280 zgłoszonych stacji. Do ścisłego finału przeszło sześć z nich. Eksperci z jury oceniali nie tylko estetykę samych gmachów, ale także ich użyteczność, przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czytelność informacji dla pasażerów oraz sposób urządzenia terenu wokół budynku.

W tym zestawieniu bezkonkurencyjna okazała się właśnie stacja z Oleśnicy. Komisja konkursowa wyróżniła ten obiekt przede wszystkim za harmonijne zestawienie zabytkowej formy z nowoczesnymi udogodnieniami, jakich oczekują dzisiejsi pasażerowie kolei. W galerii poniżej znajdziecie zdjęcia dworca przed remontem oraz fotografie miejscowości.

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Dworzec w Oleśnicy

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Zabytkowy dworzec kolejowy w Oleśnicy przeszedł gruntowny remont

Początki wyróżnionego dworca datuje się na 1868 rok, kiedy to na Dolnym Śląsku trwała intensywna rozbudowa sieci kolejowej. Choć na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci budynek przechodził liczne modernizacje, do naszych czasów zachowała się część jego pierwotnych detali.

Najnowsze prace remontowe sfinalizowano wiosną 2026 roku, kładąc duży nacisk na ocalenie dawnego klimatu tego miejsca. Konserwatorzy odrestaurowali ceglaną fasadę oraz stolarkę, wydobywając jednocześnie historyczne zdobienia architektoniczne, a wokół samego budynku ułożono nową nawierzchnię i zamontowano oświetlenie. W sąsiedztwie stacji ustawiono również ławki, śmietniki, stojaki na rowery oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla aut.

Kręgielnia i przychodnia na dworcu w Oleśnicy. Nowe funkcje stacji

Odświeżony wygląd to niejedyny atut stacji w Oleśnicy, ponieważ po remoncie budynek zyskał zupełnie nowe przeznaczenie. Zarządcy zadbali oczywiście o standardową infrastrukturę dla podróżnych, udostępniając im nowoczesną poczekalnię, kasy biletowe, węzeł sanitarny oraz specjalny pokój dla opiekunów z małymi dziećmi.

Zmodernizowany gmach tętni życiem nie tylko za sprawą pasażerów kolei. Wewnątrz dworca funkcjonują bowiem przychodnia lekarska, piekarnia, punkt z ubraniami i biżuterią, a na parterze uruchomiono nawet kręgielnię. Z kolei na wyższej kondygnacji wygospodarowano blisko 800 mkw. powierzchni, która ma służyć lokalnej społeczności.

Takie zagospodarowanie obiektu to rezultat porozumienia zawartego między spółką PKP S.A. a władzami samorządowymi. Dzięki tej inicjatywie historyczny dworzec przestał być jedynie punktem tranzytowym dla pasażerów i stał się ważnym centrum usługowym dla samych mieszkańców Oleśnicy.