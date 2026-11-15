Dwaj Polacy wśród 19 najgroźniejszych przestępców w UE. Policja prosi o pomoc

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-15 8:26

Funkcjonariusze polskiej policji biorą udział w międzynarodowej kampanii EU Most Wanted, która ma doprowadzić do zatrzymania 19 najbardziej poszukiwanych przestępców w Unii Europejskiej. Na liście ściganych za czyny pedofilskie oraz wyłudzenia od seniorów znalazło się dwóch Polaków. Organy ścigania proszą obywateli o wsparcie w namierzeniu sprawców, co pozwoli uchronić kolejne bezbronne osoby.

Zdjęcia poszukiwanych Gracjana Ciecierskiego i Tomasza Krzemińskiego. O akcji EU Most Wanted przeczytasz na SE Wrocław.
Autor: https://eumostwanted.eu// Materiały prasowe

Lista EU Most Wanted. Najbardziej poszukiwani przestępcy w Unii Europejskiej

Polscy funkcjonariusze włączyli się w najnowszą odsłonę międzynarodowej kampanii EU Most Wanted. W ramach tego przedsięwzięcia upubliczniono dane 19 przestępców, którzy są najpilniej ścigani na terenie całej Unii Europejskiej. Na liście znaleźli się podejrzani o krzywdzenie najbardziej bezbronnych ofiar, a ich czyny budzą szczególny sprzeciw społeczny.

W zestawieniu figurują osoby ścigane za wykorzystywanie seksualne nieletnich oraz wyłudzenia wymierzone w seniorów.

Mundurowi zwracają uwagę, że takie czyny trwale niszczą u ofiar zaufanie do drugiego człowieka oraz odbierają im poczucie bezpieczeństwa. Osoby pokrzywdzone bardzo często potrzebują później wieloletniego wsparcia psychologicznego, które pozwala im na powrót do samodzielnego życia.

W tegoroczną akcję włączyło się łącznie 14 krajów należących do Unii Europejskiej. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o kontakt do każdego, kto posiada jakąkolwiek wiedzę o miejscu pobytu ściganych, ponieważ dla śledczych istotny jest nawet najmniejszy trop przekazany organom ścigania.

Witryna internetowa EU Most Wanted, która powstała między innymi z inicjatywy Europolu w 2016 roku, świętuje w bieżącym roku dziesięć lat swojego istnienia.

Przez dekadę funkcjonowania tego specjalnego portalu służby zdołały zatrzymać 191 ściganych przestępców, których zdjęcia tam zamieszczono. Co istotne, aż w 58 przypadkach do ujęcia sprawców bezpośrednio przyczyniły się wskazówki nadesłane przez zwykłych ludzi za pomocą tej strony.

Tylko w 2026 roku w ręce wymiaru sprawiedliwości wpadło już 16 przestępców figurujących w tym internetowym rejestrze. W przypadku czterech zatrzymanych kluczowe okazały się zgłoszenia od obywateli.

Gracjan Ciecierski i Tomasz Krzemiński na liście EU Most Wanted

Wśród opublikowanych nazwisk znalazło się dwóch Polaków, Gracjan Ciecierski oraz Tomasz Krzemiński.

Pierwszy z nich to urodzony w Gdyni 32-letni Gracjan Ciecierski, który według śledczych kierował zorganizowaną grupą przestępczą oszukującą między innymi seniorów. Sprawcy działający w tej szajce wyłudzali pieniądze, podając się za policjantów.

Drugim poszukiwanym Polakiem jest 49-letni Tomasz Krzemiński, który pochodzi z Wrocławia. Mężczyzna ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości po tym, jak dopuścił się przestępstwa seksualnego na dziecku poniżej 15. roku życia, za co polski sąd skazał go na 4 lata i 6 miesięcy więzienia.

Szczegółowe informacje o wszystkich poszukiwanych znajdują się na stronie https://eumostwanted.eu/

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