Karpacz konkuruje z Zakopanem. Czym przyciąga karkonoski kurort?

Wśród dolnośląskich kurortów Karpacz zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem popularności. Miasto ulokowane bezpośrednio pod Karkonoszami kusi przyjezdnych łatwym dostępem do górskich tras, malowniczymi widokami oraz szerokim wyborem noclegów. Choć turyści zaglądają tu przez okrągły rok, to właśnie zimą miejscowość prezentuje pełnię swoich możliwości.

Wypoczynek w tym miejscu stanowi świetną odskocznię od pobytu w Zakopanem. W obu miastach poczujemy górską atmosferę, zjemy w licznych lokalach gastronomicznych, znajdziemy wygodne hotele czy pensjonaty, a także skorzystamy z rozrywek przygotowanych dla najmłodszych. Wybór dolnośląskiego kurortu daje jednak szansę na poznanie zupełnie innego pasma górskiego, czyli Karkonoszy z górującą nad nimi Śnieżką.

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Karpacz

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Atrakcje w Karpaczu. Co warto zobaczyć na miejscu przez cały rok?

Głównym celem większości przyjezdnych pozostaje licząca 1603 m n.p.m. Śnieżka, będąca najwyższym punktem zarówno w Karkonoszach, jak i w całych Sudetach. Wejście na ten szczyt to w tym regionie kraju jedna z najchętniej wybieranych form aktywnego wypoczynku. Planując taką wycieczkę w miesiącach zimowych, należy jednak wziąć pod uwagę wymagającą aurę i odpowiednio wyposażyć się przed wyruszeniem w trasę.

Kolejnym obowiązkowym punktem na mapie wycieczki jest słynny drewniany kościół znany jako Świątynia Wang. Ta niezwykła budowla powstała w XII stuleciu na terenie Norwegii, skąd w XIX wieku przeniesiono ją właśnie w Karkonosze, dzięki czemu dziś stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów zabytkowych w mieście.

Podczas pobytu w mieście dobrze jest odwiedzić również inne ciekawe punkty, do których należą między innymi malownicze kaskady rzeczne oraz zapora na Łomnicy, popularny Dziki Wodospad, ekspozycje w Muzeum Sportu i Turystyki, a także Miejskie Muzeum Zabawek, skocznię narciarską Orlinek i formacje skalne znane jako Krucze Skały.

Zakopane to zimowa stolica Polski. Turyści wciąż chętnie je wybierają

Mimo rosnącej popularności innych regionów, leżące u stóp Tatr Zakopane niezmiennie utrzymuje pozycję lidera wśród polskich kurortów górskich. Podróżni zjeżdżają tu tłumnie o każdej porze roku, od lata aż po zimę, doceniając rozbudowaną bazę noclegową i gastronomiczną, bliskość szlaków oraz niepowtarzalne tatrzańskie widoki. Na liście najczęściej odwiedzanych miejsc nieustannie królują słynne Krupówki, Gubałówka, Kasprowy Wierch oraz skocznia narciarska Wielka Krokiew.