Ten tragiczny wypadek wydarzył się we wtorek po południu. Około godziny 16:00 mundurowi z Ząbkowic Śląskich odebrali zawiadomienie o groźnym zdarzeniu na drodze, dlatego pod wskazany adres wysłano zespoły ratunkowe. Według policyjnych relacji, po dotarciu służb okazało się, że osobowa Skoda Fabia wypadła z trasy i uderzyła w płot przy jednej z pobliskich posesji.

Wypadek w Ząbkowicach Śląskich. Wstępne ustalenia policji

Pracujący na miejscu wypadku mundurowi od razu przystąpili do odtwarzania przebiegu zdarzenia. Opublikowany komunikat policyjny sugeruje, że sytuacja na drodze rozwinęła się w sposób nagły i całkowicie nieprzewidziany. W oficjalnej informacji służb czytamy, że „Ze wstępnych ustaleń wynika, że 66-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierując Skodą Fabią, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna podróżował sam”. Obecnie wciąż nie ustalono, dlaczego kierowca nagle stracił kontrolę nad swoim samochodem.

Reanimacja 66-letniego kierowcy Skody nie przyniosła rezultatu

Służby ratunkowe szybko przystąpiły do dramatycznej akcji, której celem było uratowanie 66-letniego kierowcy. Przybyli na miejsce medycy podjęli reanimację poszkodowanego, jednak ich starania okazały się bezskuteczne. Śledczy poinformowali o tym w oficjalnym komunikacie, wskazując, że „Pomimo udzielonej pomocy i przeprowadzonej przez ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo oddechowej życia kierowcy nie udało się uratować”. Kierowca Skody poniósł śmierć na miejscu wypadku.

Śledztwo policji i prokuratora po tragedii w Ząbkowicach Śląskich

Przez wiele godzin w miejscu tej drogowej tragedii czynności prowadzili funkcjonariusze policji, których pracę nadzorował prokurator. Śledczy skupili się na skrupulatnym zabezpieczeniu śladów oraz zgromadzeniu dowodów niezbędnych do ustalenia dokładnych przyczyn wypadku. W oficjalnym komunikacie mundurowi zaznaczyli, że „Okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora”.