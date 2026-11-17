W sobotę, 14 listopada, w warszawskim areszcie śledczym na Służewcu zmarł Maciej B., w środowisku przestępczym posługujący się pseudonimem "Bochen". Informacje o śmierci mężczyzny, który przez lata uchodził za jedną z kluczowych postaci dolnośląskiego podziemia, ujawniła "Gazeta Wyborcza".

Nagłe zasłabnięcie w celi. Funkcjonariusze podają przyczynę

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotni wieczór. Jak dowiedziała się "Wyborcza", około godziny 20:00 stan zdrowia osadzonego gwałtownie się pogorszył i stracił on przytomność. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc medyczną, jednak podjęta reanimacja nie przyniosła rezultatu. Dwie godziny później lekarz stwierdził zgon.

Służba Więzienna wstępnie wyklucza udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Jak relacjonują dziennikarze "Gazety Wyborczej", powołując się na informacje uzyskane od mundurowych, sytuacja jest oceniana jednoznacznie.

- Zgon naturalny – słyszymy od funkcjonariuszy

- cytuje swoich informatorów "Gazeta Wyborcza".

Śmierć nastąpiła w momencie, gdy więzień powoli zbliżał się do momentu, w którym mógłby wnioskować o skrócenie kary. Zgodnie z wyliczeniami, prawo do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nabyłby w 2029 roku.

Krwawa zbrodnia w saunie i 25 lat więzienia

Maciej B. odbywał w stolicy surowy wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Został skazany za brutalny czyn, do którego doszło w maju 2013 roku w podwrocławskich Krzyżanowicach. Będąc pod silnym wpływem środków psychotropowych oraz alkoholu, zaatakował nożem mężczyznę, który wcześniej pracował jako jego ochroniarz.

Zbrodnia rozegrała się w przydomowej saunie - napastnik zadał ofierze ponad dwadzieścia ciosów. Choć w trakcie procesu oskarżony przekonywał sąd, że jedynie się bronił, sędzia całkowicie odrzucił tę linię obrony, wymierzając mu karę 25 lat więzienia.

Tajemnice wojen gangów i status małego świadka koronnego

Zmarły gangster zapisał się w historii polskiej kryminalistyki nie tylko z powodu brutalnych przestępstw, ale także przez swoją późniejszą współpracę ze służbami. Przed laty zdecydował się zeznawać jako tzw. mały świadek koronny, pogrążając swoimi informacjami innych członków dolnośląskich grup przestępczych.

Jego śmierć wywołała spore poruszenie wśród śledczych, którzy przez dekady zajmowali się przestępczością zorganizowaną w regionie. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" przedstawiciele służb otwarcie przyznają, że odejście "Bochena" zamyka pewien rozdział.

- Koniec epoki - kwituje oficer dolnośląskiej policji

- czytamy na łamach "Gazety Wyborczej".

Podobne nastroje panują również w środowisku oskarżycieli, którzy prowadzili sprawy związane z wrocławskim półświatkiem.

- W prokuraturze też mówią, że koniec epoki

- dodaje inny z rozmówców dziennikarzy "Gazety Wyborczej".

Maciej B. zabrał ze sobą do grobu wiedzę na temat wielu niewyjaśnionych do dziś zbrodni.