Groźny wypadek w Sulistrowiczkach. Myśliwy postrzelił się z broni

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 17 listopada, około godziny 17 w miejscowości Sulistrowiczki na Dolnym Śląsku. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące rannego mężczyzny, który miał postrzelić się z broni myśliwskiej.

Jak informuje „Gazeta Wrocławska”, poszkodowanym jest 74-letni myśliwy. Mężczyzna doznał obrażeń głowy, a na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Ze względu na charakter obrażeń do pomocy rannemu zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, helikopter nie zdołał dotrzeć na miejsce zdarzenia.

Powodem były trudne warunki oraz zapadający zmrok. Załoga śmigłowca została zmuszona do zawrócenia, a pomoc poszkodowanemu musiały zapewnić służby naziemne.

Do Sulistrowiczek skierowano zespół ratownictwa medycznego, strażaków oraz policjantów. Ranny 74-latek błyskawicznie został przetransportowany karetką do szpitala.

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Policja potwierdziła w rozmowie z „Gazetą Wrocławską”, że doszło do samopostrzelenia 74-letniego mężczyzny, który jest myśliwym.

Według ustaleń dziennikarzy w chwili transportu do szpitala senior był przytomny. Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by przekazywać szczegółowe informacje dotyczące jego stanu zdrowia.

Wiadomo również, że 74-latek posiadał broń legalnie.

Dokładne okoliczności zdarzenia nie zostały dotychczas wyjaśnione. Nie wiadomo, w jaki sposób doszło do wystrzału ani co bezpośrednio doprowadziło do zranienia mężczyzny.:

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