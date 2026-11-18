Sobotnie popołudnie, 7 listopada. 27-letnia Asia umawia się ze swoją mamą pod popularnym sklepem w sercu Krakowa. Zanim jednak kobieta dociera na miejsce, w mieście rozpętuje się piekło. Huki, panika i uciekające konie. To nie były fajerwerki. Mama Joanny natychmiast zadzwoniła do córki, by sprawdzić, czy jest bezpieczna. To, co usłyszała, mrozi krew w żyłach.

Jak relacjonuje mama Joanny w rozmowie z "Gazetą Wrocławską":

Asia była już w Rynku, ja miałam dotrzeć za chwilkę. Nagle usłyszałam huki, pomyślałam, że ktoś puszcza fajerwerki. Chwilę później zobaczyłam uciekające w panice konie i wiedziałam, że to nie fajerwerki, tylko strzały. Zadzwoniłam do córki, odebrała i krzyczała: „Mamuś, to strzelanina, uciekaj!”

Z relacji, którą przekazała portalowi wynika, że szybko umówiły się pod Zarą i wtedy padły kolejne strzały. Asia została ranna.

Sceny jak z horroru. Matka znalazła ranną córkę na ulicy

Chwile, które nastąpiły po tym dramatycznym telefonie, były dla matki Asi najgorszymi w życiu. Biegła w umówione miejsce, mijając policyjny pościg za zamachowcem. To, co zobaczyła pod sklepem, było sceną jak z najgorszego koszmaru.

W rozmowie z "Gazetą Wrocławską" kobieta kontynuuje swoją wstrząsającą opowieść:

Za chwilę zobaczyłam pościg policji za zamachowcem. Dobiegłam do Zary i ujrzałam tłum przerażonych ludzi. Przed sklepem leżała martwa kobieta. Blisko niej mężczyzna, który umierał. Kilka metrów dalej moja córka, we krwi, blada, ale przytomna.

Kim jest Joanna? Utalentowana architektka z pasją do gór

Joanna Furmanowicz to 27-letnia, pełna pasji legniczanka. Jak czytamy na stronie zbiórki w serwisie pomagam.pl, Asia "kocha fortepian, śpiew i góry - jest w trakcie zdobywania Korony Gór Polski, a jej wielkim marzeniem jest zdobycie Mont Blanc".

Jest również cenioną i nagradzaną architektką wnętrz, absolwentką wrocławskiej ASP. Jak informuje portal architekturabiznes.pl, Joanna jest "laureatką I nagrody w międzynarowdowym konkursie meblarskim Elite Design Award na autorski projekt łóżka/ Mediolan 2024". Przedstawicielka portalu pomagam.pl podkreśla: "Na co dzień, jako zdolna architektka wnętrz, chętnie pomagała innym, projektując przestrzenie dla dzieci i seniorów. Dziś sama potrzebuje wsparcia".

Długa walka o powrót do zdrowia. Ruszyła zbiórka

Asia z miejsca ataku trafiła na OIOM w krakowskim szpitalu, gdzie przeszła 4-godzinną operację ratującą życie. Następnie przetransportowano ją do Warszawy. Jej stan jest stabilny, ale to dopiero początek długiej i trudnej drogi.

Na portalu pomagam.pl czytamy, że przed Asią "jeszcze bardzo poważna operacja wątroby, a następnie długie i kosztowne leczenie, specjalistyczna rehabilitacja oraz walka z traumą".

Wsparcie dla absolwentki okazała jej uczelnia. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu zaapelowała do całej społeczności:

Pokażmy, że w trudnych chwilach możemy być razem. Pomóżmy Joannie w powrocie do zdrowia i realizacji jej pasji. Joasiu, jesteśmy z Tobą!

Przedstawicielka portalu pomagam.pl dodaje:

Jej historia łamie serce: gdy padły strzały, Asia zdążyła jeszcze ostrzec przez telefon mamę, z którą miała się spotkać. Chwilę później sama została zaatakowana. Ciężko ranną córkę odnalazła chwilę później jej własna matka. Dziś, po ratującej życie operacji w Warszawie, 27-latka walczy o powrót do zdrowia i pokonanie potężnej traumy.

W serwisie pomagam.pl uruchomiono zbiórkę na dalsze leczenie, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla Asi.

Atak w sercu Krakowa - co wiemy?

Przypomnijmy, do krwawego ataku doszło w sobotę, 7 listopada w samym sercu Krakowa. Sprawca, 24-letni mężczyzna, przemieszczając się samochodem po płycie Rynku Głównego, zaczął strzelać do przypadkowych osób. Bilans tego dramatu okazał się tragiczny - życie straciło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sam napastnik zmarł w szpitalu dwa dni później, w poniedziałek 9 listopada. Okoliczności oraz motywy jego działania wciąż są szczegółowo wyjaśniane przez prokuraturę i policję.