11-letnia Danusia miała zginąć z rąk koleżanki

Tą sprawą żyła cała Polska. 15 grudnia 2025 roku w Jeleniej Górze, w okolicy jednej ze szkół podstawowych odnaleziono ciało uczennicy placówki, 11-letniej Danusi. Dziewczynka miała obrażenia wskazujące na to, że śmierć powstała wskutek uderzeń ostrym narzędziem.

Wkrótce pojawiły się kolejne, szokujące fakty - w sprawie zatrzymano zaledwie rok starszą, 12-letnią dziewczynkę, uczennicę tej samej szkoły. To właśnie ona miała zdaniem śledczych dopuścić się tej przerażającej zbrodni.

Z uwagi na swój wiek 12-latka nie podlegała odpowiedzialności karnej i odpowiadała przed sądem rodzinnym.

Przez wiele miesięcy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie chciał ujawnić szczegółów dotyczących tej tragedii; teraz dowiedzieliśmy się jednak, że 16 listopada 2026 zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie. Sąd przyjął postępowanie kończące, na mocy którego wobec sprawczyni zastosowano środek leczniczy.

Co w praktyce oznacza to orzeczenie? Jak głosi art. 17. ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich sąd rodzinny może orzec środek leczniczy w przypadku stwierdzenia u nieletniego choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych, lub uzależnienia. Choć jeleniogórska instytucja nie ujawnia szczegółów tej sprawy można z tego wysnuć wniosek, że tego typu przesłanka zaistniała w stosunku do 12-letniej dziewczynki.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Dziecko zabiło dziecko?

Od samego początku wizja brutalnego zabójstwa dokonanego na 11-latce przez zaledwie 12-letnią dziewczynkę budziła wielkie, społeczne emocje. Tym bardziej, że jak wynikało z informacji dzieci chodziły do różnych klas i nie miały bliższych relacji. Dociekano zatem, co musiało się między nimi wydarzyć, że doszło do aż takiej tragedii.

Według relacji uczniów, podejrzana o zabójstwo 12-latka miała pasjonować się militariami i planowała w przyszłości wstąpić do szkoły wojskowej. Podobno dziewczynka nosiła ze sobą do szkoły nóż, tzw. "finkę".

Do zabójstwa doszło, gdy Danusia wracała ze szkoły do domu.

– Wspaniała, zdolna dziewczynka, osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce. Wzorowa uczennica, która brała udział w zajęciach wolontariatu szkolnego, wspierała innych uczniów. Angażowała się we wszelkiego rodzaju konkursy, zawody sportowe. Wszechstronnie uzdolniona, bardzo pogodna uczennica. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata - wspominał zmarłą dyrektor SP 10 w Jeleniej Górze Paweł Domagała.

Po zbrodni w szkole, do której uczęszczały dziewczynki kuratorium przeprowadziło kontrolę. Wykazała ona nieprawidłowości polegające m.in. na tym, że że karty samoooceny ucznia nie były wykorzystywane systematycznie, a władze placówki miały nie reagować na niepokojące informacje w nich zawarte. Zwrócono także uwagę, że łączenie funkcji wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego przez jedną osobę nie sprzyjało efektywnej realizacji zadań.

Śmierć 11-letniej Danusi wstrząsnęła lokalna społecznością. 24 stycznia tego roku ulicami Jeleniej Góry przeszedł Marsz Ciszy upamiętniający zmarłą dziewczynkę.

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