Pogoda dla Wrocławia. Prognoza na 20-22 listopada

Ten weekend we Wrocławiu będzie można podzielić na dwa etapy. Pierwszy, cieplejszy i deszczowy, przypadnie na piątek. Sobota i niedziela upłyną już pod znakiem znacznie niższych temperatur, a deszcz powróci w ostatni dzień tygodnia. Największą zmianą będzie spadek temperatury po piątku – różnica może sięgnąć nawet kilku stopni.

Piątek z deszczem, ale jeszcze łagodny

Początek weekendu, 20 listopada, przywita wrocławian słabymi opadami deszczu. Mimo to będzie to najcieplejszy dzień w całej prognozie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 10 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 5°C. Wiatr będzie raczej słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Nagłe ochłodzenie i przerwa od deszczu w sobotę

W sobotę, 21 listopada, aura we Wrocławiu zmieni się diametralnie. Przede wszystkim zrobi się znacznie chłodniej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie zaledwie około 5°C, a w nocy spadnie do około 1 stopnia. Co ważne, sobota zapowiada się jako jedyny dzień weekendu bez opadów. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Jednocześnie nasili się wiatr, który w porywach może osiągać prędkość blisko 5 m/s, potęgując uczucie chłodu.

Niedziela zimna i z powrotem opadów

Niedziela, 22 listopada, utrzyma chłodny trend z soboty. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 5°C, a nocą utrzyma się na poziomie około 1-2 stopni. Niestety, do miasta powrócą słabe opady deszczu, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do soboty, ale wciąż będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić taki weekend we Wrocławiu?

Zmienna pogoda będzie wymagała elastyczności w planach. Piątkowe popołudnie, mimo deszczu, ze względu na wyższą temperaturę może sprzyjać krótkim spacerom z parasolem. Sobota to zdecydowanie najlepszy moment na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu. Brak deszczu pozwoli wybrać się do parku czy na spacer wzdłuż rzeki, trzeba jednak pamiętać o bardzo ciepłym ubraniu ze względu na niską temperaturę i wiatr. Z kolei deszczowa i zimna niedziela może być dobrą okazją do spędzenia czasu w domu lub odwiedzenia miejsc pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather