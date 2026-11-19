Do niezwykle agresywnego zdarzenia doszło na terenie jednej z jaworskich stacji paliw. Zdarzenie miało miejsce 3 listopada, ale dopiero teraz poinformowała o nim policja. Chwilę po godzinie 21:30 spotkanie czterech młodych kobiet zakończyło się brutalną napaścią.

Atak w toalecie na stacji paliw

Jak wynika z relacji śledczych, dwie pokrzywdzone dziewczyny przyjechały na stację samochodem i weszły do budynku, by skorzystać z toalety. Między kobietami doszło do konfrontacji, która bardzo szybko przerodziła się w akt fizycznej agresji.

Z ustaleń policjantów wynika, że podejrzane, działając wspólnie i w porozumieniu, szarpały pokrzywdzone oraz kopały je po nogach i w okolice brzucha. W wyniku ataku obie 19-latki doznały obrażeń ciała, których okres naruszenia czynności narządów ciała nie przekroczył siedmiu dni

- przekazuje kom. Ewa Kluczyńska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Bezsensowna agresja i szybka reakcja policji

Co było powodem tak brutalnego zachowania? Jak informuje policja, atak nie miał żadnego racjonalnego wytłumaczenia.

W trakcie przesłuchań podejrzane wskazywały na wcześniejsze nieporozumienia i zaszłości, jednak nie stanowiły one usprawiedliwienia dla zastosowanej przemocy. Z uwagi na okoliczności zdarzenia czyny zakwalifikowano jako pobicie o charakterze chuligańskim

- przekazała kom. Ewa Kluczyńska.

Dzięki zebranym dowodom, jaworscy funkcjonariusze szybko zatrzymali kobiety. Obie przyznały się do winy i wyraziły skruchę.

Surowe konsekwencje

Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Charakter czynu sprawił, że napastniczkom grozi nawet kara 5 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, wobec 19 i 20-latki zastosowano środki zapobiegawcze. Kobiety zostały objęte dozorem policyjnym, w ramach którego muszą dwa razy w tygodniu stawiać się w komendzie. Otrzymały również całkowity zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 metrów.