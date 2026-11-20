Koreańczycy odwiedzili bar mleczny we Wrocławiu

Twórcy internetowi z Korei Południowej prowadzą w serwisie YouTube kanał Minterpan, gdzie dzielą się nagraniami z podróży po świecie. Na liście ich celów turystycznych znalazła się także Polska. W trakcie zwiedzania naszego kraju postanowili przetestować tradycyjne potrawy serwowane w tutejszych punktach gastronomicznych, aby poznać lokalne smaki.

Ich uwagę przyciągnęły zwłaszcza bary mleczne, ponieważ w Korei Południowej brakuje analogicznych miejsc. W jednym z wrocławskich lokali zdecydowali się na klasyczny zestaw składający się z ziemniaków, kotleta, jajka sadzonego i surówek, do którego dokupili napoje. Już na pierwszy rzut oka ogromne wrażenie zrobił na nich sam rozmiar zaserwowanych porcji, czemu dali wyraz, oglądając swoje talerze.

Turyści z Korei Południowej ocenili polskie jedzenie

Stołowanie się w barze mlecznym pozwoliło przyjezdnym z Azji nie tylko poznać nowe smaki, ale też zaobserwować lokalną kulturę jedzenia. Konsumując zamówione potrawy, szukali wspólnych mianowników między polskimi specjałami a swoją rodzimą kuchnią. W tym kontekście przywołali między innymi tradycyjne koreańskie kimchi.

Zagraniczni goście odnotowali także różnice w samej kolejności podawania dań. Dostrzegli, że nad Wisłą najpierw zjada się zupę, a dopiero po niej przechodzi do drugiego dania, zamiast konsumować wszystko naraz. W ich ojczyźnie standardem jest jednoczesne zastawianie stołu wieloma różnymi potrawami i spożywanie ich w tym samym momencie.

Ceny w polskim barze mlecznym zaskoczyły Koreańczyków

Największe zdumienie wywołało jednak podsumowanie kosztów wizyty. Autorzy nagrania zrelacjonowali, że rachunek za dwa dania główne wyniósł zaledwie 12 tysięcy wonów, co przy ówczesnym kursie dawało kwotę około 35 złotych. Turyści zgodnie uznali ten wydatek za niezwykle atrakcyjny.

Takie właśnie zestawienie obfitych porcji, domowych receptur i niskich kosztów od lat stanowi znak rozpoznawczy polskich barów mlecznych. Klienci bez trudu zjedzą tam sycący posiłek bez nadmiernego obciążania portfela. Chociaż dla mieszkańców naszego kraju to powszechny standard, to dla obcokrajowców nawykłych do zupełnie innych stawek w gastronomii taka oferta bywa bardzo pozytywną niespodzianką.