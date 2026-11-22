Tysiące ludzkich czaszek w niewielkiej kaplicy

Kaplica Czaszek znajduje się w Kudowie-Zdroju, niedaleko granicy z Czechami. Jej ściany i sklepienie wyłożono około trzema tysiącami ludzkich czaszek i kości. Pod podłogą, w specjalnej krypcie, znajduje się kolejnych 20–30 tysięcy szczątków.

Historia tego niezwykłego miejsca sięga 1776 roku. Jego pomysłodawcą był miejscowy proboszcz, ksiądz Wacław Tomaszek, który postanowił zgromadzić szczątki ofiar wojen i epidemii nawiedzających Ziemię Kłodzką. Prace trwały wiele lat i zakończyły się w 1804 roku.

Jedyna taka kaplica w Polsce. Można ją zwiedzać

Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna, Kaplica Czaszek w Czermnej jest jedynym tego rodzaju obiektem w Polsce i jednym z trzech w Europie.

Dziś stanowi niezwykłe miejsce pamięci oraz atrakcję turystyczną Kudowy-Zdroju. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Kaplica przypomina o tragicznych wydarzeniach z przeszłości i nieuchronności przemijania.

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