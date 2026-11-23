Poród odbył się w 2012 roku we wrocławskiej klinice.

Według relacji matki lekarz miał zwlekać z cesarskim cięciem.

Chłopiec doznał ciężkiego niedotlenienia i wymaga całodobowej opieki.

Sąd przyznał mu blisko 2 mln zł oraz dożywotnią rentę 16 150 zł miesięcznie.

Do zdarzenia doszło w 2012 roku we wrocławskiej klinice przy ul. Chałubińskiego. Według relacji Marty lekarz zastępujący nieobecnego kolegę nie podłączył jej od razu do KTG, a cesarskie cięcie miał uzależnić od powrotu lekarza, który – jak usłyszała – grał w koszykówkę. Kobieta miała czekać prawie dwie godziny. Gdy tętno dziecka zaczęło niebezpiecznie się zmieniać, lekarz, który wrócił na dyżur, zdecydował o pilnej operacji.

Chłopiec urodził się w ciężkim stanie. Długotrwałe niedotlenienie doprowadziło do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu, mózgowego porażenia dziecięcego oraz utraty wzroku i słuchu. Maciek wymaga całodobowej opieki. Jego matka przez lata zajmowała się rehabilitacją syna, zanim zdecydowała się wystąpić o odszkodowanie.

11 września 2026 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził na rzecz chłopca blisko 2 mln zł, obejmujące m.in. zadośćuczynienie i skapitalizowaną rentę. Przyznał mu też dożywotnią rentę w wysokości 16 150 zł miesięcznie. Według „Gazety Wyborczej” wartość świadczeń w ciągu kolejnych 50 lat przekroczy 10 mln zł. Szpital poinformował gazetę, że wykonał wyrok w całości na początku listopada.

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