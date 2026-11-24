Choć w kalendarzu wciąż widnieje listopad, w południowo-zachodniej Polsce krajobraz przypomina środek stycznia. Górskie szczyty pokryły się grubą warstwą białego puchu, a temperatury spadły mocno poniżej zera. Zarówno pracownicy parku narodowego, jak i ratownicy górscy apelują do turystów o rozwagę i odpowiednie przygotowanie przed wyjściem w trasę.

Prawie -10 stopni na szczytach i coraz więcej białego puchu

Poranek we wtorek, 24 listopada, przywitał mieszkańców i turystów w regionie solidnym mrozem. Jak przekazuje Karkonoski Park Narodowy, o godzinie 7:00 najzimniej było na Śnieżce, gdzie słupki rtęci pokazały -9,8°C. Niewiele cieplej było na Szrenicy (-8°C), natomiast w położonych niżej kurortach zanotowano -2,7°C (Szklarska Poręba) oraz -2°C (Karpacz). W ciągu zaledwie jednej doby na najwyższym szczycie Karkonoszy przybyło 5 cm świeżego puchu, przez co oficjalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi tam obecnie 35 cm. Trasy wędrowne są mocno oblodzone, śliskie i miejscami zawiane, a mróz sięgający kilkunastu kresek poniżej zera ma utrzymać się przez całą dobę aż do soboty.

"Miejscami na szlakach w Karkonoszach może być ponad 40 cm śniegu. Bierzcie to pod uwagę planując wycieczki. I podajemy za Izersko-Karkonoska Pogoda: trwający właśnie listopad ma szansę stać się pierwszym od 28 lat z pokrywą śnieżną na szczycie Śnieżki przez wszystkie 30 dni"

- informuje w swoim komunikacie Karkonoski Park Narodowy.

Ostrzeżenie ratowników górskich. Odczuwalna temperatura spadnie do -20°C

Z prognoz udostępnionych przez Grupę Karkonoską GOPR wynika, że od rana 24 listopada do poranka 25 listopada w szczytowych partiach gór dominować będzie duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady śniegu (1-3 mm, co przełoży się na przyrost pokrywy o 1-2 cm), którym towarzyszyć będą zawieje i zamiecie śnieżne. Granica zera stopni utrzymuje się od samego gruntu, a temperatura powietrza wyniesie od -6°C do -4°C. Poważnym utrudnieniem okaże się silny wiatr - na wysokości 1000 m n.p.m. powieje z prędkością 8-12 m/s (w nocy słabnąc do 5-8 m/s), natomiast na 1600 m n.p.m. osiągnie 13-15 m/s, w pierwszej połowie dnia dochodząc w porywach nawet do 20 m/s.

Ratownicy zwracają uwagę, że po nocnych opadach w wyższych partiach gór przybyło około 15 cm puchu, a jego warstwa waha się obecnie od 10 do 50 cm. W szczytowych partiach leży świeży, przewiany śnieg i tworzą się zaspy, natomiast w niższych partiach zmrożoną warstwę przykrywa cienki puch.

Służby ratunkowe podkreślają również, że przy północnym wietrze wiejącym do 50 km/h oraz przelotnych opadach, temperatura na szczytach sięgnie -10 stopni, ale odczuwalna może wynieść nawet -20 stopni Celsjusza.

"Zalecamy zachować ostrożność. Szlaki są śliskie, mogą występować zaspy"

- apeluje na swojej stronie internetowej GOPR Karkonosze.

Historyczny listopad w Sudetach? Zima zejdzie na niziny

Szczegółową analizę obecnej sytuacji przedstawili również pasjonaci z witryny Izersko-Karkonoska Pogoda, zajmującej się klimatem oraz warunkami turystycznymi w Sudetach Zachodnich. Według ich danych rekord chłodu w tym miesiącu to obecnie -10,1°C na Śnieżce oraz -15,7°C na Hali Izerskiej, jednak najbliższe dni mogą przynieść jeszcze niższe wartości. Do czwartku, 26 listopada, na grzbietach górskich termometry wskażą od -11°C do -7°C, a w dolinach rzadko zobaczymy wartości dodatnie.

"Piękna zima trwa praktycznie od początku miesiąca w górach i schodzi coraz to niżej. Dla wszystkich spragnionych śniegu i mrozu mamy dobre informacje - w najbliższych dniach będzie zimno i śnieżnie, a pierwszy śnieg spadnie także na dolnośląskich nizinach"

- przekazali w mediach społecznościowych twórcy serwisu Izersko-Karkonoska Pogoda.

Eksperci wyliczają, że najwięcej białego puchu zalega obecnie na południe od Łabskiego Szczytu (42 cm) oraz na Równi pod Śnieżką (do 35 cm), podczas gdy na samym wierzchołku Śnieżki zmierzono 27 cm. Śnieżna aura panuje także w innych pasmach: w Masywie Śnieżnika leży 15-20 cm, w Górach Orlickich 10-15 cm, a w Górach Izerskich do 10 cm.

"Tegoroczny listopad jest w jakimś sensie wyjątkowy, bo zgodnie z prognozami zapowiada się jako pierwszy od 28 lat i jednocześnie 7. w historii pomiarów ze śniegiem na Śnieżce przez wszystkie 30 dni"

- podkreśla Izersko-Karkonoska Pogoda.

Synoptycy nie wykluczają, że wraz z końcem listopada grubość pokrywy śnieżnej w Karkonoszach dobije do poziomu 50-60 cm, a zimowe krajobrazy pojawią się także w nizinnej części Dolnego Śląska.