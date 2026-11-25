Strzelał z wiatrówki we Wrocławiu. Na celowniku znalazło się nawet przedszkole

Przy ulicy Szczęśliwej we Wrocławiu doszło do serii niebezpiecznych incydentów. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek, którzy ustalili okoliczności zdarzeń i zatrzymali dwóch zamieszanych w nie mężczyzn.

Mężczyzna, bez żadnego powodu, strzelał z wiatrówki w kierunku przypadkowych osób, przejeżdżających samochodów, a nawet przedszkola

- informuje podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Z ustaleń mundurowych wynika, że zachowanie 25-latka doprowadziło również do uszkodzenia mienia. Do zdarzeń doszło w miniony czwartek. Podczas prowadzonych działań policjanci odkryli, że mężczyzna miał już wcześniej problemy z prawem.

W toku prowadzonych czynności wyszło na jaw, że 25-latek był poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże

– przekazuje podkom. Aleksandra Freus.

Udostępnił znajomemu wiatrówkę. 42-latek również usłyszał zarzuty

W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali także 42-letniego wrocławianina. Według ustaleń policji to właśnie on udostępnił młodszemu znajomemu wiatrówkę, wiedząc, do czego zamierza jej użyć. Mężczyzna będzie odpowiadał za pomocnictwo.

Podczas czynności mundurowi zabezpieczyli również broń palną, którą starszy z zatrzymanych posiadał zgodnie z prawem.

W związku z tym, że 42 -letni mieszkaniec Wrocławia legalnie posiadał także dwie sztuki broni palnej, funkcjonariusze zabezpieczyli je do dalszych czynności. Sprawa może mieć również konsekwencje dla posiadanego przez niego pozwolenia na broń

– wyjaśnia podkom. Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.

Wobec 42-latka zastosowano również środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Surowa kara w warunkach recydywy

Młodszy z zatrzymanych będzie odpowiadał za zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób. Ze względu na wcześniejszą karalność konsekwencje prawne mogą być dla niego znacznie poważniejsze.

Za przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności może mu grozić surowsza odpowiedzialność ze względu na działanie w warunkach recydywy

- zaznacza podkom. Aleksandra Freus.

Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, ostateczny wymiar zagrożenia karą będzie uzależniony od spełnienia określonych w przepisach warunków.

Jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 64 § 1 Kodeksu karnego, górna granica kary może wzrosnąć do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

- dodaje policjantka.