Sylwestrowa Moc Przebojów 2026 we Wrocławiu. Telewizyjna impreza wraca po dekadzie

Wrocław po dziesięcioletniej przerwie ponownie ugości wielki koncert sylwestrowy transmitowany w ogólnopolskiej telewizji. Oprawę muzyczną ostatniej nocy 2026 roku na wrocławskim Placu Wolności przygotuje stacja Polsat, organizując tam swoje sztandarowe widowisko.

Nadawca zrealizuje Sylwestrową Moc Przebojów we Wrocławiu po raz pierwszy w historii tego cyklu. W organizację przedsięwzięcia włączyły się władze miejskie i samorząd województwa dolnośląskiego.

„Sylwestrowa Moc Przebojów to jedna z tych marek Polsatu, które najlepiej pokazują siłę telewizji na żywo. Wrocław daje nam wszystko, czego potrzebuje wielkie widowisko: energię miasta, wyjątkową przestrzeń i publiczność, która potrafi stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Siłą Polsatu są gwiazdy i przeboje, których nie może zabraknąć w tę wyjątkową noc”

- mówi cytowany w oficjalnym komunikacie stacji Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat.

Przedstawiciel telewizji wiąże z nową lokalizacją imprezy duże oczekiwania.

„Po raz pierwszy będziemy witać Nowy Rok we Wrocławiu i jestem pewien, że 31 grudnia cała Polska będzie bawiła się razem z nami”

- dodaje Edward Miszczak.

Gwiazdy Sylwestra we Wrocławiu 2026. Zenek Martyniuk i zespół Boys w planach

Telewizja Polsat nie ujawniła jeszcze pełnej listy wykonawców, którzy 31 grudnia 2026 roku wyjdą na scenę na Placu Wolności. W mediach zaczynają jednak krążyć pierwsze doniesienia o artystach mających wystąpić podczas koncertu.

Portal Disco-Polo.eu ustalił, że we Wrocławiu ma zagrać zespół Boys z liderem Marcinem Millerem, a informacja o tym koncercie widnieje już w oficjalnym terminarzu występów grupy. Z doniesień tego samego serwisu wynika, że dla fanów muzyki tanecznej zaśpiewa tam również Zenek Martyniuk.

Edyta Górniak na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2026? Nieoficjalne ustalenia mediów

Na wrocławskiej scenie może pojawić się także czołowa postać polskiej muzyki pop. Redakcja dziennika „Fakt” dotarła do nieoficjalnych informacji, według których wśród gwiazd wydarzenia ma znaleźć się Edyta Górniak.

Gazeta podaje, że udział piosenkarki w sylwestrowym widowisku ważył się niemal do ostatniej chwili. Organizatorzy nie potwierdzili jeszcze oficjalnie jej obecności.

Dotychczasowe doniesienia medialne wskazują na trójkę wykonawców przymierzanych do koncertu we Wrocławiu.

Boys,

Zenek Martyniuk,

Edyta Górniak.

Wymienieni artyści to wynik ustaleń mediów, a nie oficjalny wykaz opublikowany przez telewizję Polsat.

Jacek Sutryk o Sylwestrze na Placu Wolności. Promocja Wrocławia w całym kraju

Gospodarze stolicy Dolnego Śląska traktują duży telewizyjny koncert jako szansę na wypromowanie miasta. Samorządowcy liczą na to, że sylwestrowa noc wykroczy poza ramy zwykłego widowiska muzycznego.

„Po dziesięciu latach Wrocław znów będzie miejscem, z którego Polska powita Nowy Rok. To ważny powrót i jednocześnie świetna okazja, żeby pokazać nasze miasto milionom widzów w całym kraju. Chcemy, żeby było to coś więcej niż duży koncert - wydarzenie, które oddaje charakter Wrocławia: miasta otwartego, pełnego energii i ludzi, którzy lubią być ze sobą. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby ten wieczór był prawdziwym świętem mieszkańców i naszych gości, a Wrocław stał się miejscem, w którym Nowy Rok zaczyna się dobrą energią”

- podkreśla w komunikacie Polsatu Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Na wspólnym powitaniu 2027 roku organizatorzy spodziewają się zarówno wrocławian, jak i gości z innych regionów Polski oraz z zagranicy.

Polsat przenosi koncert sylwestrowy z Torunia do Wrocławia

Przez dwa poprzednie lata sylwestrowe koncerty Polsatu gościł Toruń, a wcześniej stacja organizowała je między innymi w Warszawie, Krakowie i Gdyni. Teraz do listy gospodarzy dołącza stolica Dolnego Śląska.

Sama Sylwestrowa Moc Przebojów zadebiutuje we Wrocławiu, jednak nadawca realizował już w tym mieście duże widowiska muzyczne, które w minionych latach gromadziły przed odbiornikami liczną widownię. Na ostatni wieczór roku stacja zapowiada udział popularnych artystów, znane przeboje oraz specjalne muzyczne niespodzianki.

Sylwester we Wrocławiu 2026/2027. Data, miejsce i transmisja w Polsacie

Koncert sylwestrowy we Wrocławiu zaplanowano na czwartek, 31 grudnia 2026 roku, a widzowie, którzy nie dotrą na miejsce, obejrzą relację na żywo w telewizji.

Data: 31 grudnia 2026 roku.

31 grudnia 2026 roku. Miejsce: Plac Wolności we Wrocławiu.

Plac Wolności we Wrocławiu. Wydarzenie: Sylwestrowa Moc Przebojów 2026/2027.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2026/2027. Transmisja: Telewizja Polsat.

Nazwiska prowadzących oraz kompletną listę wykonawców Polsat ma ogłaszać w kolejnych komunikatach.