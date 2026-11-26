Zamiast sprzątać, okradała domy

To historia, która mrozi krew w żyłach i jest przestrogą dla każdego, kto zatrudnia pomoc domową. Przez kilka lat w powiecie oleśnickim dochodziło do tajemniczych kradzieży w różnych domach. Sprawy pozornie nie miały ze sobą nic wspólnego, poza jednym szczegółem, który ostatecznie naprowadził śledczych na właściwy trop. Tym wspólnym mianownikiem okazała się 53-letnia kobieta, która w okradzionych domach świadczyła usługi sprzątające. Otrzymywała za to wynagrodzenie, ale najwyraźniej było jej mało.

- Wykorzystując zaufanie swoich pracodawców, miała przez lata zabierać z ich domów wartościowe przedmioty oraz gotówkę

- przekazuje asp. Karolina Walczak z policji w Oleśnicy.

Co padało łupem "królowej życia"?

Lista przedmiotów, które znikały z domów, jest naprawdę długa i pokazuje, że kobieta nie gardziła niczym. Mając swobodny dostęp do niemal każdego zakamarka, doskonale wiedziała, gdzie właściciele trzymają cenne rzeczy. Jej łupem padały:

gotówka w polskiej i zagranicznej walucie,

biżuteria,

cenne monety kolekcjonerskie,

markowa odzież,

elementy wyposażenia i dekoracji wnętrz.

- 53-latka poza wynagrodzeniem otrzymywanym za swoją pracę, miała sama decydować o wysokości dodatkowej „zapłaty”

- informuje policjantka.

Dla poszkodowanych to nie tylko ogromne straty finansowe, sięgające łącznie nawet kilkuset tysięcy złotych, ale także bolesna utrata zaufania.

Policja połączyła kropki

Rozwiązanie zagadki znikających przedmiotów było możliwe dzięki żmudnej pracy oleśnickich kryminalnych. Funkcjonariusze, analizując sprawy kradzieży na terenie powiatu, zauważyli powtarzający się schemat i powiązali ze sobą kilka pozornie odrębnych zdarzeń.

Jak podkreśla rzeczniczka policji policji, „dokładna analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz konsekwentna praca oleśnickich kryminalnych pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie kobiety podejrzanej o dokonanie tych przestępstw”.

Finał sprawy. Grozi jej 10 lat więzienia

53-latka została zatrzymana i usłyszała już trzy zarzuty dotyczące kradzieży, w tym kradzieży mienia o znacznej wartości. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. To jednak nie koniec sprawy. Policjanci prowadzą dalsze czynności, które mają na celu ustalenie majątku należącego do kobiety. Mógłby on zostać zabezpieczony na poczet przyszłego obowiązku naprawienia szkody wobec pokrzywdzonych. Za zarzucane jej czyny grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.