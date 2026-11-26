Ferie zimowe i święta w Polsce. Dokąd wyjadą turyści?

Chłodna aura sprzyja zimowym wyjazdom, a turyści w okresie świątecznym i podczas ferii zimowych tradycyjnie dzielą się na dwie grupy. Część wypoczywających decyduje się na wyjazd nad Bałtyk, natomiast wielu innych wybiera wypoczynek w polskich górach. Jednym z chętnie odwiedzanych kierunków jest Świeradów-Zdrój, gdzie wkrótce pojawią się pierwsi goście.

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Terminy ferii zimowych 2027

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Świeradów-Zdrój i ośrodek Ski&Sun. Przygotowania do sezonu narciarskiego

Miejscowość pełni funkcję uzdrowiska, ale zimą przyciąga przede wszystkim narciarzy korzystających z tamtejszych stoków. W związku ze zbliżającym się sezonem władze miasta oraz lokalni przedsiębiorcy prowadzą już przygotowania na zwiększony ruch turystyczny.

Głównym punktem dla narciarzy jest ośrodek Ski&Sun, w którym zakończono już prace przygotowawcze. Przeprowadzono wymagane przeglądy techniczne kolei gondolowej i przyszykowano trasę zjazdową. Pełny start infrastruktury zależy jednak od pogody, ponieważ do sztucznego naśnieżania stoków niezbędne jest utrzymanie się niskich temperatur.

Poszczególne wyciągi mogą wznawiać działalność w różnych terminach. Mniejsze stacje narciarskie są mocniej uzależnione od warunków atmosferycznych i wstrzymują się z naśnieżaniem do momentu, gdy prognozy zapowiedzą dłuższy okres mrozów. Odwiedzający muszą więc poczekać na odpowiednią pogodę.

Atrakcje w Świeradowie-Zdroju

Oferta miasta obejmuje również propozycje dla osób, które nie zamierzają spędzać całego wyjazdu na nartach. Turyści mogą spacerować po uzdrowiskowej części miejscowości, korzystać z pijalni wód mineralnych oraz zwiedzać Dom Zdrojowy z halą spacerową.

Wśród dostępnych obiektów znajduje się także wieża widokowa Sky Walk, wyposażona w przeszklone elementy konstrukcji oraz wysoko położoną ścieżkę spacerową. Ze szczytu budowli rozciąga się panorama Gór Izerskich i okolicznych terenów.

Noclegi w Świeradowie-Zdroju. Ile miejsc czeka na sylwestra i ferie?

Zimowe miesiące oznaczają wzmożony ruch w lokalnych obiektach noclegowych. Z informacji przekazanych Radiu ZET wynika, że baza noclegowa w Świeradowie-Zdroju liczy około 20 tysięcy miejsc. Największe obłożenie prognozowane jest w okolicach sylwestra oraz w trakcie ferii zimowych, kiedy kurort odwiedzają głównie rodziny z dziećmi.