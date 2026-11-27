Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Goście z Wielkiej Brytanii ocenili wizytę

Sprawę nagłośniła „Gazeta Wyborcza”, do której napisał Brytyjczyk mieszkający we Wrocławiu. Mężczyzna zabrał swoich znajomych z ojczyzny na świąteczny jarmark, aby pokazać im jedną z najbardziej znanych zimowych atrakcji stolicy Dolnego Śląska. Wspólne wyjście miało być okazją do spędzenia czasu w wyjątkowym klimacie.

Zamiast świątecznych dekoracji uwagę przyjezdnych szybko przykuły jednak wysokie ceny jedzenia i napojów oferowanych na stoiskach. Odwiedzający z Wielkiej Brytanii byli zaskoczeni, że za stosunkowo małe przekąski trzeba zapłacić tak duże kwoty.

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Mieszkaniec Wrocławia wyliczył konkretne stawki za popularne przysmaki dostępne na jarmarku. Zakup kiełbasy lub szaszłyka wiązał się z wydatkiem rzędu około 40–50 złotych za porcję. Za pierogi trzeba było zapłacić 40 złotych, a pojedyncza kromka chleba ze smalcem kosztowała 20 złotych.

Równie duże zdziwienie wśród zagranicznych turystów miał wywołać cennik napojów. Kubek grzanego piwa o pojemności 200 mililitrów kosztował na stoisku 25 złotych.

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Sytuacja z wrocławskiego jarmarku wpisuje się w dyskusję, która powraca w każdym sezonie świątecznym, gdy odwiedzający zaczynają porównywać cenniki na bożonarodzeniowych straganach. Część osób traktuje wysokie kwoty jako naturalny element dużych imprez w popularnych punktach turystycznych, podczas gdy inni całkowicie rezygnują z tego powodu z zakupów.

Brytyjczyk w swoim liście poruszył również kwestię odpowiedzialności władz Wrocławia za kształt wydarzenia. Mężczyzna dociekał, dlaczego urzędnicy pozwalają na to, że stawki na jednej z wizytówek miasta mogą zniechęcać gości.

Trudno obecnie ocenić, czy interwencja mieszkańca oraz krytyczne opinie turystów przełożą się na niższe ceny podczas przyszłych edycji imprezy. Choć bożonarodzeniowy jarmark ma z założenia promować miasto i przyciągać przyjezdnych, dla wielu osób wizyta na nim oznacza przede wszystkim duże obciążenie finansowe.

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